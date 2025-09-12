º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÈþ°Õ¼±¹â¤áÈ¯¸À¤òROLAND¤¬ÅÏÊÕæÆÂÀ¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Î»¿¡ª¡ÖÈþ°Õ¼±¤Î¹â¤µÁðÄ¶¤¨¤Æé¬é¯Ä¶¤¨¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Ôー¡×
¢£¡Ö¤³¤ì¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¡×¡Öé¬é¯¤è¤ê¤·¤ç¤Ã¤Ôー¤ÎÊý¤¬¾å¤Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡Ú²èÁü¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤ÈROLAND¤Î¤ä¤ê¤È¤ê①～②
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬X¤ÇÈþÍÆ±Õ¤ÎÏÃ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆROLAND¤âÈ¿±þ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Îº´µ×´Ö¤ÎÈþ°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò¡¢ROLAND¤¬ÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Û¤á¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤ÏX¤Ç
¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢´é¤¬Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¥Èー¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÈþÍÆ±Õ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¤Þ¤º»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ³¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥¤¥È¤ËÊÑ¤¨¤ë»þ¤ËÅÝ¤·¤Æ¡¢1/3¤òÁÓ¼º¡£3Æü¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ2/3¤òÁÓ¼º¡£¡ÊÈþÍÆ±Õ¤Î»Ä¤ê¤¬¡ËÃî¤ÎÂ©¤ÇÁðÄ¶¤¨¤Æé¬é¯¡×
¤ÈÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈþÍÆ±Õ¤òÀ¹Âç¤Ë¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÈÁðÄ¶¤¨¤Æ¿¹¡É¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤É½¸½¡Ê¡ª¡©¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÇROLAND¤¬È¿±þ¡£
¡ÖÈ©¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¾²¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ëÈþ°Õ¼±¤Î¹â¤µÁðÄ¶¤¨¤Æé¬é¯Ä¶¤¨¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Ôー¡×
¤È¡¢º´µ×´Ö¤Î¡ÈÁðÄ¶¤¨¤Æé¬é¯¡É¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢Snow Man¤ÇÈþ°Õ¼±¹â¤¤¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¡È¤·¤ç¤Ã¤Ôー¡É¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Ý¥¹¥È¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¡×¡Öé¬é¯¤è¤ê¤·¤ç¤Ã¤Ôー¤ÎÊý¤¬¾å¤Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£