°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿30Âå¡Ö°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢À¸¤¹ÃÈå¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÚÌÕÌÜ¤ÎÀèÀ¸¡¦ºÇ¸å¤Î»Ù±ç¡¡Âè5ÏÃ¡¿Á´8ÏÃ¡Û
Ì¿¤òµß¤Ã¤¿3000²ó¤Î¹Ö±é
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³»Ôºß½»¤ÎÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¯±¦ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ëº¸ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢À¸¤¹ÃÈå¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¹Ö±é¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯´Ö¤Ç3000²ó¶á¤¯¤Î¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Çº¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¡¢ÀÄÇ¯´ü¤ÎÂç¤¤ÊºÃÀÞ¡¢ÍÄ¤Ä¹ÃË¤Î»à...Â¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤«¤éËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£
ÌÕÌÜ¤Î½÷À¡¡³¤³°¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¡ª
ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤ò¹îÉþ¤·¡¢¾Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¥¥ë¥®¥¹¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¿¤Á¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¡¢Âç¤¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÌÕÌÜ¤Î½÷À¤¬¡¢²¬»³¤«¤é¡¢¥¥ë¥®¥¹¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¥¥ë¥®¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦ÊØ¤Ë¤â¤¦1¿Í¡¢²¬»³¤«¤é¥¥ë¥®¥¹¤Ø¸þ¤«¤¦½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¤ËÇò¤¤¾ó¡¦¡¦¡¦²¬»³»Ô¤Ë½»¤à¡¢Åö»þ70ºÐ¤Îµ×ÊÝÆ·¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ú²èÁü③¡Û¡£
¡Êµ×ÊÝÆ·¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÝÆâÀèÀ¸¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¥ë¥®¥¹¤Ø¹Ô¤¯¤ó¤À¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤â¤¿¤í¤¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¤«¤éÃ¯¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤»ä¤¬¡ØÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ê¤éÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¥¥ë¥®¥¹¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¡£µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÁö¤ëµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¡¢¸½ÃÏ¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Ë¤â´¶¤¸¤ÆÌã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ë¥®¥¹¤ÎË¬ÌäÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÀ¤ë¤¤µ×ÊÝ¤µ¤ó¡£¾ï¤Ë¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤â»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ú²èÁü⑤¡Û¡£
30Âå¤Ç¼ºÌÀ¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»à¤Í¤¿¤é¡×
¤½¤ó¤Êµ×ÊÝ¤µ¤ó¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¥ë¥®¥¹¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ú¤äÆ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ×ÊÝÆ·¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢30Âå¤Ç¼ºÌÀ¤ÎÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¡ØÃÏÄì¤ÎÃæ¤ò¡¢¥â¥°¥é¤Î¤è¤¦¤ËÇç¤¤¤º¤ê²ó¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»à¤Í¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿30Âå¤Ç¤·¤¿¡×
¤â¤È¤â¤Èµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢²¬»³»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢·ì±Õ¤ò¸¡ºº¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤ò¤·¡¢²ÈÄí¤òÃÛ¤¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢33ºÐ¤Î»þ¤ËÆÍÁ³°å»Õ¤«¤é¡ÖÌÖËì¿§ÁÇÊÑÀ¾É¤Ç¡¢50ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¼ºÌÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ºÌÀ¤·¡¢¸«¼º¤Ã¤¿¡ÖÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¡×
¤¤¤Þ¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÆÈÎ©¤·¡¢É×¤Ë¤ÏÀèÎ©¤¿¤ì¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑧¡Û¡£ÎÁÍý¤Ï¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î¼ê¤¬¡¢´¶³Ð¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ë¥Ñー¤ò¸Æ¤ÖÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ×ÊÝÆ·¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¼êÃµ¤ê¤ÇÁ´¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ã¸«¤¨¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Î¤¬°ì¤ÄÍî¤Á¤Æ¤âÇç¤¤¤º¤ê²ó¤Ã¤Æ½¦¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡ÖÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç...µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢10Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Í§¿Í¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤È·ò¾ï¼Ô¤¬¤È¤â¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò³Ú¤·¤à¡¢²¬»³»Ô¤Î¡Ö¤â¤â¤¿¤í¤¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¤Ç¤¹¡£
¡Êµ×ÊÝÆ·¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤è¤¦55¥¥í¤âÁö¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡×
¤³¤³¤Ç¤âµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¥àー¥É¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÁö¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¦¡¦¡¦1ËÜ¤Î¥íー¥×¤¬Íê¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È·Ò¤¬¤ë¡¢¥íー¥×¤Î´¶³Ð¤òÍê¤ê¤ËÁö¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑩¡Û¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈ¼Áö¼Ô¡Ë
¡ÖÊªÀ¨¤¯Á°¸þ¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñ¥ïー¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤í¤Í¡×
¡Öº£²ó¤Î¥¥ë¥®¥¹¹Ô¤¯¤ó¤¬°ìÈÖ¤ä¤í¡¢°ì¤ÄÊÖ»ö¤ÇÃÝÆâÀèÀ¸¤Ë¡Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ...¤Õ¤Ä¤¦¸À¤¨¤ó¡×
¡Ö¡ØÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤è¤ë¤â¤ó¤Ê¡¢¡Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤è¤Ã¤¿¡×
¡Êµ×ÊÝÆ·¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥íー¥×¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤É¡¢¼«ÎÏ¤ÇÁö¤ì¤ë¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤¹ÃÈå¤¬½ÐÍè¤¿¡£¤¸¤Ã¤È²È¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤éÃ¯¤âÍè¤Æ¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤Ç°ìÊâ½Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¹¬¤»¡×
¤½¤·¤Æ¡Ö¥·¥ë¥¯¥íー¥É¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ø
¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÊâ³°¤Ø¡Ä¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ×ÊÝÆ·¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¥ë¥®¥¹¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢È¼Áö¼Ô¤µ¤ó¤Ë¼þ¤ê¤Î·Ê¿§¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÃÝÆâÀèÀ¸¤«¤éÄº¤±¤¿¤´±ï¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡Ê¥¥ë¥®¥¹¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë¿¢¾¾ ÏÂµÁ¤µ¤ó¡Ú²èÁü⑬¡Û¡Ë
¡ÖÅ·»³»³Ì®¤¬Àã¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¥¤¥áー¥¸¤À¤±¤Ç¤âÍ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡×
¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¤¤Þ¹¬¤»¡×
¤«¤Ä¤ÆÅìÀ¾¸ò°×¤Ç±É¤¨¤¿¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤òÁö¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¡£¸½ÃÏ¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï»²²Ã¼Ô¤Ç¤¿¤À1¿Í¤Î70Âå°Ê¾å¤ÎÉôÌç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò6»þ´Ö55Ê¬¤Ç´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑮¡Û¡£
É½¾´Âæ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥é¥ó¥Êー¤«¤é¤â¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑯¡Û¡£
¡Êµ×ÊÝÆ·¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¿§¤ó¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡×
µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢·±Îý»ÜÀß¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃæÅÓ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÏÁö¤ë¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£¥¥ë¥®¥¹¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡ÖÉ¬¤º°¤¤¤³¤È¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤¤¤¤¤³¤È¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡ÊÃÝÆâ¡¡¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ë¡£É¬¤º°¤¤¤³¤È¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ÆÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¤â¤Ë¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Èµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ë¥®¥¹¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè6ÏÃ¡Û¤Ï¡¢9·î19Æü¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
