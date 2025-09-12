SKY-HI¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖAt The Last¡×¤ÎBehind The Scenes¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
SKY-HI¤¬¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖAt The Last¡×¤ÎBehind The Scenes¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£³Ú¶ÊÀ©ºî¤äMV»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå
¡ÖAt The Last¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¥é¥Ã¥ÑーSKY-HI¤È¤·¤Æ¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccese Is The Best Revenge¡Ù¤Ø¸þ¤±¤¿¥·¥ó¥°¥ëÂè5ÃÆ¤Ç¡¢SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú»öÌ³½ê¡¦BMSG¤ÈTBS¤Ë¤è¤ë¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°3ÁÈÌÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¡£
¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëRyosuke ¡ÈDr.¡É Sakai¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¡¢ºî¶Ê¤Ë¤ÏÃæÂ¼ÂÙÊå¤â»²²Ã¡£
Ì´¤¬¤¤ì¤¤¤´¤È¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¤¤ì¤¤¤´¤È¤ò¤¢¤¨¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤ò¸«¤ë°ÎÂç¤µ¤ä³ð¤¨Â³¤±¤ë¤½¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Î¤»¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²Î¤Ç¸ÝÉñ¤¹¤ë¡¢º²¤òÍÉ¤é¤¹µÕÅ¾¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖAt The Last¡×¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤äMV»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤¿SKY-HI¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤È¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ë·ü¤±¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ä³Ð¸ç¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡¢º²¤Îµ°À×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.06.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖAt The Last¡×
