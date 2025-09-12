Creepy Nuts¡¢¶áÌ¤ÍèÅª¤Ç¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¡Ö¤Á¤å¤À¤¤¡×MV¸ø³«
Creepy Nuts¤¬¡¢3·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLEGION¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤Á¤å¤À¤¤¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£1Ê¬39ÉÃ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ëÃæÆÇÀÈ´·²¤Ê³Ú¶Ê¡Ö¤Á¤å¤À¤¤¡×
¡Ö¤Á¤å¤À¤¤¡×¤Ï¡¢ÍßË¾¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¡¢Creepy Nuts ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤»ëÅÀ¤¬¸÷¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ä°ì¶Ê¡£R-»ØÄê¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ÈÄ¶Àä¥¹¥¥ë¤Î¥é¥Ã¥×¡¢DJ¾¾±Ê¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥¹¥Ôー¥É´¶°î¤ì¤ë¥Óー¥È¤¬¥Àー¥¯¤Ê¥°¥ëー¥ô´¶¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç1Ê¬39ÉÃ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ëÃæÆÇÀÈ´·²¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎMV¤Ï¡ÖÆóÅÙ¿²¡×¡Ödoppelganger¡×¡Ê¡Öa¡×¤Ï¡¢¥¦¥à¥é¥¦¥È¤¢¤ê¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿³û²¼Âçµ±¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ©ºî¡£¥Ô¥ó¥¯¤òº¹¤·¿§¤Ë¤·¤¿¼Â¸³¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ R-»ØÄê¤¬¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¾þ¤é¤ì¡¢DJ ¾¾±Ê¤¬Ææ¤Îµ¡³£¤Ë·Ò¤¬¤ì¤¿¥Öー¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÌ¤ÍèÅª¤Ç¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿·¶Ê¡ÖMirage¡×¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È
Creepy Nuts¤Ï¡¢9·î10Æü¤Ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMirage / Ì²¤ì¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖMirage¡×¤Ï¡¢7·î¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤äÀ¤³¦¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î³Ú¶Ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿Billboard JAPAN¡ÖGlobal Japan Songs Excl. Japan¡×¤Ç½éÅÐ¾ì¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢2°Ì¤Ë¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¡¢3°Ì¤Ë¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢»Ë¾å½é¤Î¥È¥Ã¥×3¤òÆÈÀê¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TikTok¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SNS¤Ç¤â¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹ñÆâ¤ËµÕÍ¢Æþ¤¹¤ë·Á¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤ÎUGC¤¬³ÈÂçÃæ¤Ç¡¢°ú¤Â³¤À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯²Æ¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØFUJI ROCK FESTIVAL¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢¡ØSUMMER SONIC BANGKOK¡Ù½Ð±é¤Ç¤â¸½ÃÏ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢Á´¹ñ¤á¤°¤ë¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØCreepy Nuts ONE MAN TOUR LEGION¡Ù¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤íÂçºå¾ë¥Ûー¥ë2days¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£10·î¤«¤é¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÆ°¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò³È¤²¤ëCreepy Nuts¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.03.12 ON SALE
ALBUM¡ØLEGION¡Ù
2025.09.10 ON SALE
SINGLE¡ÖMirage / Ì²¤ì¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Creepy Nuts OFFICIAL SITE
http://creepynuts.com/