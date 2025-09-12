¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ç³èÌöÃæ¤ÎU¡Ý21¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¤ò³ÍÆÀ¡ª¡¡¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤Ï2026Ç¯¤Ë
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï12Æü¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤«¤éU¡Ý21¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¨¥á¥¬¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹çÎ®¤Ï2026Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Î¥¨¥á¥¬¤Ï¡¢Êì¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2020Ç¯8·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤È¥·¥å¥È¥ë¥à¡¦¥°¥é¡¼¥Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡ØBlueCo¡Ù¤¬Çã¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÐËå¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï64»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢26¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë4»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç3¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥á¥¬¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£º£²Æ¤Ë²¾·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÀµ¼°È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Ù¥ó¡¦¥Á¥ë¥¦¥§¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍMF¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¢¥à¥°¡¼¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢U¡Ý21¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½GK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ú¥ó¥À¡¼¥¹¡¢U¡Ý20¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥µ¡¼¥ë¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½MF¥±¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥¨¥¹¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£M¡¦¥µ¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
