J1¶þ»Ø¤Î¡ÈÌ·½âÂÐ·è¡É¤Ï¥É¥í¡¼·èÃå¡ª¡¡¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤ÏÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¤â10ÀïÌµÇÔ¡Ä¹Åç¤Ï½ªÈ×¤ËÄËº¨ÈïÃÆ
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º®ÀïÌÏÍÍ¤ÎJ1Í¥¾¡Áè¤¤¤â¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤ÁÅÀ¡Ö54¡×¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ëµþÅÔ¤Ï4Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁíÆÀÅÀ¡Ö52¡×¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£ºÇÁ°Àþ¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¹Åç¤ÏµþÅÔ¤È»ÃÄê¡Ö4¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î6°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¼ºÅÀ¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤Î¡Ö20¡×¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦ºÇ¶¯¤Î¡ÈÌ·½âÂÐ·è¡É¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¹Åç¤¬°µÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÌî½¢ÅÍ¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¼ýÎ¨¤â¹â¤¯¡¢ÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤ÎµþÅÔ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ç¹Åç¤Î¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¶·â»þ¤Ë¤Ï¥¨¥ê¥¢¥¹¤È¸¶ÂçÃÒ¤¬ÆÍÇË¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢·èÄêµ¡¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡£22Ê¬¡¢¹Åç¤Ï±öÃ«»Ê¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤ËÁ°ÅÄÄ¾µ±¡¢²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤ÈºÙ¤«¤¯·Ò¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏÍî¤È¤·¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤Îº¸¤Ø³°¤ì¤¿¡£
¡¡44Ê¬¡¢Åì½Ó´õ¤Îº¸CK¤Ëº´¡¹ÌÚæÆ¤¬Àª¤¤ÎÉ¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¡£ºÇ¶¯¤ÎÌ·¤ò»ý¤ÄµþÅÔ¤¬¼é¤ê¡¢ºÇ¶¯¤Î½â¤ò»ý¤Ä¹Åç¤¬¹¶¤á¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤â¹ÅçÍ¥°Ì¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£54Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿Åì¤ÎÄã¤¤¥¯¥í¥¹¤ËÌÚ²¼¹¯²ð¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¡£·èÄêµ¡¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â63Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç±öÃ«¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿ÌÚ²¼¤¬È¿Å¾¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢GKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤¬ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¹Åç¤¬¤Ä¤¤¤ËÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤·Á¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤µþÅÔ¡£85Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òGKÂÀÅÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¡¢ÌÚ²¼¤Ë·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢±¦¥Ý¥¹¥È¤Ëµß¤ï¤ì»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤ë¡£¤¹¤ë¤È88Ê¬¡¢µÜËÜÍ¥ÂÀ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÁ÷¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬Áê¼êDF¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¡¼¥×¡£È¿Å¾¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£J1¶þ»Ø¤ÎÌ·½âÂÐ·è¤Ï¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤Ï5Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï10»î¹çÌµÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Åç¤Î¼¡Àï¤Ï16Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£Àï¡£°ìÊý¤ÎµþÅÔ¤Ï20Æü¤Î¼¡Àá¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡1¡Ý1¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡63Ê¬¡¡º´¡¹ÌÚæÆ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
1¡Ý1¡¡88Ê¬¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
