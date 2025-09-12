¤Þ¤µ¤«¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¡Ä¤ª³ô¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¼ºÅÀ¤Ë¡¢Ä®ÅÄ»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£¼¡¤Ï½é¤ÎACLE¤À¡Öµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï£¹·î12Æü¡¢J£±Âè29Àá¤Ç²£ÉÍFC¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿56Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é°ËÆ£Ëê¿Í¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢£±ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢£±¡Ý£°¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤Î¤¬¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤«¤¹¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤¬¤ª³ô¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢88Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£ÀçÆ¬·¼Ìð¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁêÇÏÍ¦µª¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤â¾Î¤¨¤ë¡££±¡Ý£±¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢µ®½Å¤Ê¾¡ÅÀ£±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏJ£±¤ÇÄ®ÅÄÂÐ²£ÉÍFC¤Î¤Û¤«¡¢£²»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¿À¸ÍÂÐÇð¤Ï£°¡Ý£°¡¢¹ÅçÂÐµþÅÔ¤Ï£±¡Ý£±¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥É¥í¡¼·èÃå¤À¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¾²ñ¾ì¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤â°ú¤Ê¬¤±¤ÇÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤â¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¼¡¤Ï¥¢¥¸¥¢¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë£±¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤ËÄ©¤à¡£Ãæ£³Æü¤Ç´Ú¹ñ¤ÎFC¥½¥¦¥ë¤È·ãÆÍ¡£¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£
