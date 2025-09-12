Æü·Ð225ÀèÊª¡§12Æü22»þ¡á80±ß°Â¡¢4Ëü4400±ß
¡¡12Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ80±ß°Â¤Î4Ëü4400±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü4768.12±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï368.12±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4513Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3131.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ4¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï28.99¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 44400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡¡¡4513
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 44395¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -85¡¡¡¡¡¡ 69305
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3131.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡¡¡5206
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28130¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡¡¡ 315
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 750¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡¡¡ 518
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
