¡ÚÂç¿Í¤Î¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤¬40¡¦50Âå¤ÎÌ£Êý¡ª ¥ª¥ó¥ª¥ÕÍú¤±¤ë♡¡Ö¹â¸«¤¨¥·¥åー¥º¡×
½©¤ÎÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥·¥åー¥º¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚGLACIER lusso¡Ê¥°¥é¥·¥¢¥ë¥Ã¥½¡Ë¡Û¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤«¤â¡£¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢Â¸µ¤«¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤òÄì¾å¤²¤Ç¤¤½¤¦¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¤¤ì¤¤¤á¤Î¥·¥åー¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ÚÔú¤Ê¥Ó¥Ã¥È¤¬¾åÉÊ¤Ê¥Òー¥ë¥íー¥Õ¥¡ー
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥Ó¥Ã¥ÈÉÕ¥Òー¥ë¥íー¥Õ¥¡ー¡×\3,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²ÚÔú¤Ê¥Á¥§ー¥ó¥Ó¥Ã¥È¤¬¡¢¾åÉÊ¤«¤Ä½÷À¤é¤·¤¤¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¥¥¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¡¢¹âµé´¶¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£Ìó5cm¤Î¥Òー¥ë¤ÏÂÀ¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¥Á¥ã¥³ー¥ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥·¥Ã¥¯¤Ê2¿§Å¸³«¤Ç¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥³ー¥ë¤Ï½©¤é¤·¤¤¥¹¥¨ー¥ÉÄ´ÁÇºà¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏÂç¿Í¥àー¥É¹â¤Þ¤ë¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ì¤¤¸«¤¨ & ³Ú¤Á¤ó¤½¤¦¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡ÖV¥«¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¡×\3,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿V¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¾åÉÊ¤ÊÂ¸µ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥·¥åー¥º¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤ÈÍú¤±¤ÆÊâ¤¤ä¤¹¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥Òー¥ë¡×¤È¤¢¤ê¡¢¤¤ì¤¤¸«¤¨¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤ËÊâ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Ç¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÌä¤ï¤º¤ËÍú¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ½´¶¡£¥¹¥¨ー¥ÉÄ´ÁÇºà¤Î¥°¥ìー¥¸¥å¤È¡¢¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
