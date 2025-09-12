À¤³¦½é¤Î¥Ï¥é¥ëAI¡£¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤È¥¤¥¹¥é¥àÊ¸²½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÖHumain Chat¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æµ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤â³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤ÎÌÌ¤Ç¤â±Ñ¸ì¤ò¼ç¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ì®¤äÊ¸²½ÌÌ¤Ç¤âÀ¾²¤Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¿·¶½AI´ë¶È¡ÖHumain¡×¤¬¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤òÊì¸ì¤È¤¹¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÖHumain Chat¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì·÷¸þ¤±¡£Ê£¿ô¤ÎÊý¸À¤ËÂÐ±þ
Bloomberg¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖAllam¡×¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Humain¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤Ç·±Îý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡×¤À¤È¼«¤éÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÊý¸À¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÊý¸À¡¢ÏÑ´ßÊý¸À¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ÎÊý¸À¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë²ñÏÃ¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Humain Chat¤Ï¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¤Þ¤º¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ñÆâ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÃæÅìÁ´°è¤ËÅ¸³«¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ÎÏÃ¼Ô¤ÏÀ¤³¦¤Ç5ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¡¢Ìó2²¯¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥àÊ¸²½¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤
¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ë¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ë´®Ç½¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¹¥é¥à¤ÎÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤·½¡¶µÅª¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¤¥Þ¡¼¥à¡Ê¥¤¥¹¥é¥à¶µ»ØÆ³¼Ô¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
OpenAI¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥ÈÊ¸½ñ¤ÎÃæ¤ÇChatGPT¤¬¡ÖÀ¾ÍÎÅª¤Ê´ÑÅÀ¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤â¼«¿È¤ÎAI´ë¶È¡ÖxAI¡×¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÖGrok¡×¤¬¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤¹¤®¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ëX¡ÊµìTwitter¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈùÄ´À°¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢Grok¤¬¼«¤é¤ò¡È¥á¥«¥Ò¥È¥é¡¼¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦´í¸±¤Ê»öÂÖ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤¬¸¡±Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëAllam¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø·ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼µ¬À©Åö¶É¤Î¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ¥Ç¡¼¥¿¡¦¿Í¹©ÃÎÇ½Ä£¡ÊSDAIA¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï²áµî10Ç¯´Ö¡¢ÇüÂç¤Ê¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¤òIT´ë¶È¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Humain¼Ò¤Ï¡¢Allam¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤òSDAIA¤«¤é¼è¤ê·Ñ¤®¡¢¤³¤Î¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Humain Chat¤¬¥µ¥¦¥¸À¯ÉÜ¤Î¸¡±ÜÍ×µá¤Ë½¾¤¤¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤òÀ©¸Â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈBloomberg¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼ïÎà¤òÄê´üÅª¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Freedom House¤Î2024Ç¯ÈÇÊó¹ð½ñ¡ÖFreedom of the Net¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¼«Í³¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢100ÅÀËþÅÀÃæ25ÅÀ¤È¤¤¤¦Äã¤¤¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¸ÀÏÀÅýÀ©Ë¡¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·³Ê¤Êµ¬À©¤ä¡¢½÷À¤Î¸¢Íø¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯¤·¤¿½÷À¤¬10Ç¯°Ê¾åÅê¹ö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¢¡¢OpenAI¡¢Anthropic¡¢Google¤â¼«¼Ò¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò¤Û¤ÜÌµ½þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£º£Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤¬½ÐÎÏ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ëµ¬À©¤ò¤«¤±¤ë·×²è¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë´ë¶È¤¬¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤È¤Î·ÀÌó¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¡Ö²á·ã¤Êµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¥É¥°¥Þ¡Êradical climate dogma¡Ë¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡¦¸øÊ¿À¡¦Êñ³çÀ¡ÊDiversity, Equity, and Inclusion: DEI¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åª¤ÊÊÐ¤ê¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯À©¤Ç¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¯ÉÜ¤«¤éÈ¯É½¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤«¤·¤é¤Î°µÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
