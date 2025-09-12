±üÅÄÌ±À¸¡õµÈÀî¹¸»Ê¡¡ÉðÆ»´Û¤Ç1Ëü8000¿ÍÊ¨¤«¤¹¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤¯¤é¤¤¤ä¤í¤¦¤è¡×³èÆ°·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¤â
¡¡±üÅÄÌ±À¸¡Ê60¡Ë¤ÈµÈÀî¹¸»Ê¡Ê60¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOoochie¡¡Koochie¡Ê¥ª¡¼¥Á¡¼¥³¡¼¥Á¡¼¡Ë¡×¤¬11¡¢12¤ÎÎ¾Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£±üÅÄ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î¡ÖMaybe¡¡Blue¡×¤äµÈÀî¤Î¡ÖLA¡¡VIE¡¡EN¡¡ROSE¡×¤Ê¤É¤ò¸ß¤¤¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç1Ëü8000¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¹Åç½Ð¿È¤Î2¿Í¡£¹ÅçÊÛ¤Ç·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢µÈÀî¤Ï¡Ö¤ï¤·¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤í¤«¡©¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¡£±üÅÄ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥Ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢µÈÀî¤ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥³¥ó¥Ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¤¢¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤Ê¤ÉÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡10Âå¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤·¡¢¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ80Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£ÉðÆ»´Û¤Ï¡¢µÈÀî¤¬¡ÖCOMPLEX¡×»þÂå¤ò´Þ¤á41²óÌÜ¡¢±üÅÄ¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Þ¤á39²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£½é¤á¤Æ2¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¡£¤½¤ì¤«¤é8Ç¯¡£¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡±üÅÄ¤Ïµ±¤¯ÀÖ¡¢µÈÀî¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¤ª¤Á¤³¤Á¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£ÂçÃÀ¤Ê¤¬¤éÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éÁÕ¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤¤Ê¤é¤·¤¿¡£ABBA¤Î¡ÖDancing¡¡Queen¡×¤Ê¤É¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¼¤¤ÍÎ³Ú¤â¥«¥Ð¡¼¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±üÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ë¤Í¡£60ºÐ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£0ºÐ¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢³èÆ°·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¡£µÈÀî¤â¡ÖOoochie¡¡Koochie¤Ç¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤¯¤é¤¤¤ä¤í¤¦¤è¡£¡Ê0ºÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï±üÅÄ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¡×¤È¡¢µÈÀî¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖJuicy¡¡Jungle¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¹âÄ¬¤ÎÇ®µ¤¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤ÇÄÉ²Ã¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£