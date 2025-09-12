¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦¤Ô¤ª¤ó¶½¹Ô¡ÛÅ´¿Í¡¦¾®¶¶·úÂÀ¤¬à¶ÛµÞ»²Àïá H.O.T¤Î£Å£Ö£É£Ì¤È¶â´ÝµÁ¿®¤Ë¥Á¥ç¥Ã¥×Ï¢È¯
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¿·Æü¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë£²»þ£²£¶Ê¬¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¤¬£±£²Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Å´¿Í¡¦¾®¶¶·úÂÀ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬à¶ÛµÞ»²Àïá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£³»î¹ç¤Ç¤ÏËÜÂâ¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡õ¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡õ¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤¬¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¡õÀ®ÅÄÏ¡¡õ¶â´ÝµÁ¿®¡õ¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ£Í£Ã¤Ç£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤È¤â°ø±ï¤¬¤¢¤ë»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²òÀâ¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¾®¶¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¾®¶¶¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤«¤éÄ©È¯¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¡£´ãÁ°¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤¬Ãª¶¶¤Ë¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥Á¥ç¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤Î¼¡¤Î¾ì³°ÍðÆ®»þ¤Ë¤Ï¡¢Ãª¶¶¤¬¶â´Ý¤ò±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤·¤ÆÊüÁ÷ÀÊ¤Ø¡£¾®¶¶¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉÕ¤±¿Í¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Á¥ç¥Ã¥×¤ò£³È¯¤âÃ¡¤¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë£Å£Ö£É£Ì¤Ë¤â¥Á¥ç¥Ã¥×¤ò£³Ï¢È¯¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´î¤Ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤âÃª¶¶¤¬¥Æ¥¥µ¥¹¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÅì¶¿¤«¤é¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤¡¢»°Ã«¥¢¥Ê¤¬ÁªÈ´¤·¤¿ËÜÂâ¤Ë³®²Î¡£¾®¶¶¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£