»Ë¾å½é²÷µó¤â¼ÍÄø·÷¡Ä¥í¥Ã¥Æ¥É¥é1¤¬¸«¤»¤ë¿Ê²½¡¡¥×¥í½éHR¤¬¼¨¤·¤¿¡È.308¡É¤Î¶¯¤ß
¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤ÏÊÑ²½µåÂÐ±þÎÏ¤¬µÞÀ®Ä¹
¡¡2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡£Â¨ÀïÎÏ¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀïÂÇÎ¨.410¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢³«ËëÀï¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï19ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¥×¥í¤Î¹â¤¤ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2ÅÙ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ò·Ð¤Æ1·³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿6·î13Æü°Ê¹ß¤ÏÂÇÎ¨.328¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2µåÃÄ¶¥¹ç¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢6·î°Ê¹ß¤ËÀ¾Àî¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿Í×°ø¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡À¾Àî¤Ï2·³Ä´À°»þ¤Ë¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊÅö»þ2·³´ÆÆÄ¡Ë¤«¤é½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¥ß¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊá¼ê´ó¤ê¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ÆÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¤Ê¤ëÊÑ²½µå¤Î¸«¶Ë¤á¤À¡£5·î¤Þ¤Ç¤ÏÊÑ²½µå¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤¬62.0¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î°Ê¹ß¤Ï41.3¡ó¤ËÄã²¼¡£ÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤Ï¤É¤Á¤é¤Î´ü´Ö¤â60¡óÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÈ½Äê¤ÎÀºÅÙ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¼¡¤ËÊÑ²½µå¤ò¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Î·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£6·î°Ê¹ß¤ÏÊÑ²½µå¤ËÂÐ¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê¤È¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¸º¤ê¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¡¼ÂÇµå¤¬Áý²Ã¡£Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤ÐÊÑ²½µå¤ÎÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤ËÁ°¤ËÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Õ¥é¥¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢³ÑÅÙ¤Î¤Ä¤¤¤¿ÂÇµå¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÊÑ²½¤ÏÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î°Ê¹ß¤ÏÊÑ²½µåÂÇÎ¨.340¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤ÏÆ±´ü´Ö¤Î¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ.241¤è¤ê¤â1³ä¶á¤¯¹â¤¤¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆóÎÝÂÇ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä¹ÂÇ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¸½ºß¥ê¡¼¥°3°Ì¥¿¥¤¤Î22ÆóÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á14ËÜ¤Ï6·î°Ê¹ß¤ËÊÑ²½µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢6·î°Ê¹ß¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÂÇÎ¨.308¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë200ÂÇÀÊ°Ê¾åÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇ¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£Æ±¾ò·ï¤ÇÊÑ²½µå¤ËÂÐ¤·¤ÆµÏ¿¤·¤¿°ÂÂÇ¿ô¤â¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤ò¿ô¤¨¤ë¡£ÊÑ²½µå¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¾Àî¤Ï¡¢Åê¼ê¤¬¾¡Ééµå¤òÅê¤¸¤Æ¤¯¤ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯»þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¤Ë¸«¤»¤ëÂÇ·â¤Ï¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤ËÈæ¸ª¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤Î¹¥Îã¤¬7·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é6µå¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤¿¸å¡¢´ß¹§Ç·Åê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥é¥°¡¼¥ó¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡2·³¤Ç¤ÎÂÇ·â²þÂ¤¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢6·î°Ê¹ß¤Ï¤Þ¤µ¤Ë²÷¿Ê·â¤È¤¤¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢8·îÅÓÃæ¤«¤é¤Ï2ÈÖ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¥¯¥ê¥¢¤Ï½½Ê¬¤Ë¼ÍÄø·÷Æâ¤À¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÂ´1Ç¯ÌÜÌî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï56Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¿Í²¦¤òÁÀ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ë¾å½é¤Î¥ë¡¼¥¡¼¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦°Î¶È¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¥í¥Ã¥Æ¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¸«¤ë·Ê¿§¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë