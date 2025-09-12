»øJ¤ò°µÅÝ¡ÄÊÆ¹â¹»À¸¤Ï¡ÖÈ¿Â§¤ä¤ó¡ª¡×¡¡¾×·â¤Î¡È55²óÌµ¼ºÅÀ¡É¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤âº®Íð
ÊÆÂåÉ½¤Î¥Ü¡¼¥ë¥â¥ó¤¬»øU18¤ò°µÅÝ
¡¡¼ã¤»ø¤ò°µÅÝ¤·¤¿º¸ÏÓ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ë¥â¥óÅê¼ê¤Ï11Æü¡¢²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè32²ó WBSC U-18 Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×Àï¤ËÀèÈ¯¡£6²ó¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ6Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹188¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å82¥¥í¤ÎÂÎ¶í¤«¤éºÇÂ®154¥¥í¤òÅê¤²¹þ¤àº¸ÏÓ¤Ë»øÂÇÀþ¤â¶ìÀï¤·¤¿¡£6²ó¤Þ¤Ç°ÂÂÇ¤Ï¹âÈªÃÎµ¨ÆâÌî¼ê¡ÊÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ë¤È°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î2ËÜ¤Î¤ß¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï7²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¥â¥óÁê¼ê¤Ë¤Ï¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¹¥µ¥¤¥É¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¹â¤Îº¸ÏÓ¤Ï2025Ç¯¤Î¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¡¦¥²¡¼¥¿¥ì¡¼¥ÉÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5·î28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¤Ë¤Ï19Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ°ÂÂÇ»î¹ç¤òÃ£À®¡£ÊÆ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ã¥×¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤Ï55²ó1/3¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ7¡¢¼«ÀÕÅÀ0¡¢135Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¡¢ÈïÂÇÎ¨.039¤È°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀï¤Ç¸«¤»¤¿²÷Åê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥â¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦Åê¼ê¡¢È¿Â§¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥â¥óÁª¼ê¤È¤«¤¹¤´¤¤°ïºà¤À¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥â¥ó¤â¥¨¥°¤¤Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥â¥ó¤Ã¤Æ²¿ºÐ¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥â¥óÌµÍý¥²¡¼¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë