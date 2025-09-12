SKY-HI¡ÖTHE LAST PIECE¡×BE:FIRST¡¦MAZZEL¤È¡ÈÁ´¤¯°ã¤¦¡É¿·¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¹ðÇò ºÇ½ª¿³ºº¤Î´ð½à¤Ï¡©¡Ö°ì¤Ä·è¤á¤¿»ö¤Ï¤¢¤ë¡×¡ÚºÇ½ª²óÄ¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.1¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡ÛSKY-HI¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ï¥¤¡Ë¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤äMAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡Ë¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¡Ë¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ò¹µ¤¨¤¿SKY-HI¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Vol.1¤ÏSKY-HI¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ä¿·¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹½ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È°ìÍ÷
BE:FIRSTÃÂÀ¸¤Î¡ØTHE FIRST¡Ù¡¢MAZZELÃÂÀ¸¤Î¡ØMISSIONx2¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¾·æÛ¤·HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëBMSG¤¬¡¢TBS¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤ËÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¡£
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇËè½µ¶âÍË20»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÊÔÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME,¡Ù¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤¢¤µ5»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î5ÆüÇÛ¿®¤ÎEp.11¤Ë¤Æ¡¢ADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¡¢GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¡¢KANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¢KANTA¡Ê¥«¥ó¥¿¡Ë¡¢KEI¡Ê¥±¥¤¡Ë¡¢RAIKI¡Ê¥é¥¤¥¡Ë¡¢RUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¡¢TAICHI¡Ê¥¿¥¤¥Á¡Ë¡¢TAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¡¢YUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¼ ºÇ½ª¿³ºº¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SKY-HI¡§¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À°ì¿Í°ì¿Í¤ò¿¤Ð¤¹¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¶ì¤·¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤ÉÌ´¤Ë¤¤é¤á¤¯ÈàÅù¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¡¢²þ¤á¤ÆÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ¿³ºº¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¾Íè¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡ÈÁÛÁü¤«¤Î©¤ÆÎÏ¡É¤¬¶¯¤¤¿Í¤òÁª¤Ö¡×¡Öº£¤À¤È·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡×¤Ê¤É¿³ºº´ð½à¤ò¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´ð½à¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
SKY-HI¡§¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ì¤Ä·è¤á¤¿»ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ºÇ½ª¿³ººÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö²¿¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤Ê¤É¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢BE:FIRST¤µ¤ó¡¦MAZZEL¤µ¤ó¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
SKY-HI¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦ÈàÅù¼´¤Î»ö¤È¡¢¡ÈBMSG¤¬½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æºî¤ë¤Ù¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¼´¤Î¤³¤È¤òÆ±»þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¿ô¹½À®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºÇ½ª¿³ºº¤ò¸«¤Æ¤«¤é·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡¢¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢BE:FIRST¤äMAZZEL¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡¢¤ª¤è¤Ó¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ï"²¦Æ»"¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤À¤È¤À¤±¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÈàÅù¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤ÏSKY-HI¤µ¤ó¤¬¡ÖÌ´¤Î¸«Êý¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬1¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SKY-HI¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÌ´¤Ë¸þ¤«¤¦½ãÅÙ¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î¤ä¤êÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤º½ãÅÙ¤È³ÑÅÙ¤ò¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤È¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
SKY-HI¡§¡ÈÌ´¤ò¸«¤ë¡É¤È¤¤¤¦ºî¶È¤È¡È¸«¤¿¤¤Ì´¤òÌÕ¿®¤¹¤ë¡É¤Ï°ã¤¦¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÌÀ³Î¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¡È¶ñÂÎÅª¤Ë¡ÉÁÛÁü¤·ÆÀ¤ë¼«Ê¬¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤ºÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½ãÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¹¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÔ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬ÌÕ¿®¤Ê¤Î¤«ÌÔ¿Ê¤Ê¤Î¤«¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤È¼«¸Ê¹ÎÄê¤ò·«¤êÊÖ¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2005Ç¯¡¢AAA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±»þ´ü¤«¤é¡ÖSKY-HI¡×¤È¤·¤ÆÅÔÆâ¥¯¥é¥ÖÅù¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê³èÆ°¤ò»Ï¤áHIPHOP¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤òÆÀ¤ë¡£2013Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¹â¤¤ºîÉÊÀ¤¬HIPHOP¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¡¢BE:FIRST¡¦MAZZEL¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¹Ö±é²ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖClimbers 2025¡×¡Ê5·î9Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡BE:FIRST¡õMAZZEL¤ËÂ³¤¯¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE LAST PIECE¡×
BE:FIRSTÃÂÀ¸¤Î¡ØTHE FIRST¡Ù¡¢MAZZELÃÂÀ¸¤Î¡ØMISSIONx2¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¾·æÛ¤·HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëBMSG¤¬¡¢TBS¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤ËÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¡£
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇËè½µ¶âÍË20»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÊÔÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME,¡Ù¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤¢¤µ5»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î5ÆüÇÛ¿®¤ÎEp.11¤Ë¤Æ¡¢ADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¡¢GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¡¢KANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¢KANTA¡Ê¥«¥ó¥¿¡Ë¡¢KEI¡Ê¥±¥¤¡Ë¡¢RAIKI¡Ê¥é¥¤¥¡Ë¡¢RUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¡¢TAICHI¡Ê¥¿¥¤¥Á¡Ë¡¢TAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¡¢YUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡SKY-HI¡¢ºÇ½ª¿³ººÁ°¤Î¿´¶
¡¼ ºÇ½ª¿³ºº¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SKY-HI¡§¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À°ì¿Í°ì¿Í¤ò¿¤Ð¤¹¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¶ì¤·¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤ÉÌ´¤Ë¤¤é¤á¤¯ÈàÅù¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¡¢²þ¤á¤ÆÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ¿³ºº¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¾Íè¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡ÈÁÛÁü¤«¤Î©¤ÆÎÏ¡É¤¬¶¯¤¤¿Í¤òÁª¤Ö¡×¡Öº£¤À¤È·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡×¤Ê¤É¿³ºº´ð½à¤ò¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´ð½à¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
SKY-HI¡§¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ì¤Ä·è¤á¤¿»ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡SKY-HI¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö²¦Æ»¡×
¡¼ ºÇ½ª¿³ººÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö²¿¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤Ê¤É¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢BE:FIRST¤µ¤ó¡¦MAZZEL¤µ¤ó¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
SKY-HI¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦ÈàÅù¼´¤Î»ö¤È¡¢¡ÈBMSG¤¬½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æºî¤ë¤Ù¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¼´¤Î¤³¤È¤òÆ±»þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¿ô¹½À®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºÇ½ª¿³ºº¤ò¸«¤Æ¤«¤é·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡¢¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢BE:FIRST¤äMAZZEL¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡¢¤ª¤è¤Ó¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ï"²¦Æ»"¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤À¤È¤À¤±¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÈàÅù¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡SKY-HI¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×
¡¼ ¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤ÏSKY-HI¤µ¤ó¤¬¡ÖÌ´¤Î¸«Êý¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬1¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SKY-HI¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÌ´¤Ë¸þ¤«¤¦½ãÅÙ¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î¤ä¤êÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤º½ãÅÙ¤È³ÑÅÙ¤ò¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤È¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
SKY-HI¡§¡ÈÌ´¤ò¸«¤ë¡É¤È¤¤¤¦ºî¶È¤È¡È¸«¤¿¤¤Ì´¤òÌÕ¿®¤¹¤ë¡É¤Ï°ã¤¦¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÌÀ³Î¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¡È¶ñÂÎÅª¤Ë¡ÉÁÛÁü¤·ÆÀ¤ë¼«Ê¬¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤ºÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½ãÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¹¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÔ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬ÌÕ¿®¤Ê¤Î¤«ÌÔ¿Ê¤Ê¤Î¤«¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤È¼«¸Ê¹ÎÄê¤ò·«¤êÊÖ¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡SKY-HI¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯¡¢AAA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±»þ´ü¤«¤é¡ÖSKY-HI¡×¤È¤·¤ÆÅÔÆâ¥¯¥é¥ÖÅù¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê³èÆ°¤ò»Ï¤áHIPHOP¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤òÆÀ¤ë¡£2013Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¹â¤¤ºîÉÊÀ¤¬HIPHOP¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¡¢BE:FIRST¡¦MAZZEL¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¹Ö±é²ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖClimbers 2025¡×¡Ê5·î9Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û