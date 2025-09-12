¡ÖTHE LAST PIECE¡×SKY-HI¡¦»²²Ã¼Ô¤¬ÎÞ MAZZEL¡¦HANA¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿ºÇ½ª¿³ºº¤Î°ìÉô¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤äMAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡Ë¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡£9·î12Æü¡¢BMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆEp.12¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ËBMSG½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¿³ºº¤ÎMVP
9·î5ÆüÇÛ¿®¤ÎEp.11¤Ç¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¡¢GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¡¢KANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¢KANTA¡Ê¥«¥ó¥¿¡Ë¡¢KEI¡Ê¥±¥¤¡Ë¡¢RAIKI¡Ê¥é¥¤¥¡Ë¡¢RUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¡¢TAICHI¡Ê¥¿¥¤¥Á¡Ë¡¢TAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¡¢YUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£10¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀ©ºî¤Ë¤â·È¤ï¤ê10¿ÍÁ´°÷¤ÇÎ×¤ó¤À¡ØPIECES¡Ù¤È¡¢5¿Í2¥Á¡¼¥à¤ÇÄ©¤ó¤À¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØMoonchaser¡Ù¤Î2¶Ê¡£Ep.12¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎÌÏÍÍ¤È¡ØPIECES¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿³ºº²ñ¾ì¤Ë¤ÏMAZZEL¡¢HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¡¢REIKO¡Ê¥ì¥¤¥³¡Ë¡¢Aile The Shota¡Ê¥¢¥¤¥ë¥¶¥·¥ç¥¦¥¿¡Ë¡¢banvox¡Ê¥Ð¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤éBMSG½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÝÂê¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿s**t kingz¡Ê¥·¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÎOguri¡Ê¥ª¥°¥ê¡Ë¡¦NOPPO¡Ê¥Î¥Ã¥Ý¡Ë¡¢²Î¾§»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤ê¤ç¤ó¤ê¤ç¤óÀèÀ¸¡Êº´Æ£ÎÃ»Ò¡Ë¡¦¥Ê¥Ä¥ÀèÀ¸¡ÊÊ¡°æÍÛ°ª¡Ë¡¦¿¿Íý»ÒÀèÀ¸¡Ê¼ÆÌî¿¿Íý»Ò¡Ë¤é¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ØPIECES¡Ù¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥²¥¹¥È¤âº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈSKY-HI¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢ÀË¤·¤¯¤âÃ¦Íî¤·¤¿AOI¡Ê¥¢¥ª¥¤¡Ë¡¢COTA¡Ê¥³¥¦¥¿¡Ë¡¢HAL¡Ê¥Ï¥ë¡Ë¡¢ISANA¡Ê¥¤¥µ¥Ê¡Ë¡¢KAIRI¡Ê¥«¥¤¥ê¡Ë¡¢KEITO¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¢REN¡Ê¥ì¥ó¡Ë¡¢RYOTO¡Ê¥ê¥ç¥¦¥È¡Ë¡¢SHO¡Ê¥·¥ç¥¦¡Ë¡¢YU¡Ê¥æ¥¦¡Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¡ØPIECES¡Ù¤Çº²¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢SKY-HI¤ÏÎÞ¤ò´®¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£¤Þ¤¿AOI¤¬ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö³§¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Æü¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÆ¬¤ÎÃæ¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¥Þ¥¸¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢KANON¤äKEI¡¢RUI¤âÌÜ¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
BE:FIRSTÃÂÀ¸¤Î¡ØTHE FIRST¡Ù¡¢MAZZELÃÂÀ¸¤Î¡ØMISSIONx2¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆHANAÃÂÀ¸¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëBMSG¤¬¡¢TBS¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤ËÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¡£
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇËè½µ¶âÍË20»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÊÔÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME,¡Ù¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤¢¤µ5»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÌ´¤Î¸«Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¤òMC¤Ë·Þ¤¨¤¿¸ø¼°±þ±çÈÖÁÈ¡ØTHE LAST PIECE ¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¡Ù¤¬TBS¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡BE:FIRST¡õMAZZEL¤ËÂ³¤¯¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE LAST PIECE¡×
BE:FIRSTÃÂÀ¸¤Î¡ØTHE FIRST¡Ù¡¢MAZZELÃÂÀ¸¤Î¡ØMISSIONx2¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆHANAÃÂÀ¸¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¿·¤¿¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëBMSG¤¬¡¢TBS¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤ËÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¡£
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇËè½µ¶âÍË20»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÊÔÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME,¡Ù¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤¢¤µ5»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÌ´¤Î¸«Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¤òMC¤Ë·Þ¤¨¤¿¸ø¼°±þ±çÈÖÁÈ¡ØTHE LAST PIECE ¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¡Ù¤¬TBS¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
