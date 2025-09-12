¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡¡¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ÇÌµÆÀÅÀ¡ÄJ1´ÆÆÄ¤¬¶ì¸À
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï9·î12Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°29Àá¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-0¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¼ó°ÌÉâ¾å¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ò¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ÇÄÉ¤¦Çð¤Ï¡¢Æ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ53¤Î¿À¸Í¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎÅª¤Ë¼Ç¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¯¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ï¼Ç¤¬¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·èÄêµ¡¤é¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸åÈ¾¤ËDFÇÏ¾ìÀ²Ìé¤Î¥·¥å¡¼¥È¤È¡¢FW³ÀÅÄÍµÚö¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß¡£¿À¸Í¤â¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼çÂÎ¤ËÇð¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸ß¤¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤º0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¶ì¸À¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ²þ¤á¤Æ¿À¸Í¤µ¤ó¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²æ¡¹¤Ïºî¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»î¹ç½ªÈ×¡¢¥¸¥¨¥´¡¢¤½¤·¤ÆÇÏ¾ì¤Î·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò2¤Ä¤âºî¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ1°Ê¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢²æ¡¹¤ÎÊý¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾²ñ¾ì¤Ç¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤â¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï½Ì¤Þ¤é¤º¡£¼ó°ÌÉâ¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë