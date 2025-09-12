¿¼Ìë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç²¿¤«¤¬¡Ä¡Ä¡¡¥Á¥é¥º¥¢¡¼¥È¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤¤µ¤é¤®±Ø¡Ù¤Î±Ê¹¾ÆóÏ¯¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥àÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡¢Chilla¡Çs Art¡Ê¥Á¥é¥º¥¢¡¼¥È¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÌë¶Ð»ö·ï The Convenience Store¡Ù¡£¡Ö¤¤µ¤é¤®±Ø¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ê¹¾ÆóÏ¯¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÌë¶Ð¤ò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬ÍÍ¡¹¤Ê²ø°Û¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×¡£2020Ç¯¤ËSteam¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£¥²¡¼¥à¼Â¶·Æ°²è¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô6,000Ëü²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê¢¨2025Ç¯8·î28Æü»þÅÀ¡Ë¡£
±Ê¹¾´ÆÆÄ¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤éËÜºî¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢À½ºî¥²¡¼¥à¤¬½é¤á¤Æ¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ëChilla¡Çs Art¤â´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê»¤»¤ÆÆÃÊÌÀè¹Ô±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£¿¿ÌëÃæ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î³°´Ñ¤¬ÌÀÌÇ¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ì¡¢²¿¤«¤¬¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¡ã¸¶ºî¡§Chilla¡Çs Art¡Ê¥Á¥é¥º¥¢¡¼¥È¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡ª¡¡¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª
2020Ç¯2·î¤Ë¥²¡¼¥à¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯½Ð¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡Ä
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡ª¡ª ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã´ÆÆÄ¡§±Ê¹¾ÆóÏ¯¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é´ÆÆÄ¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ°´ê¤¬¿ë¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Å°ÄìÅª¤Ë¥Û¥é¡¼±é½Ð¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ´ÆÆÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼Ìë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¯¤³¤ë¿ô¡¹¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È³§ÍÍ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÌë¶Ð»ö·ï The Convenience Store¡Ù
2026Ç¯¡¡Á´¹ñ¸ø³«
(C)2025¡ÖÌë¶Ð»ö·ï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ