Creepy Nuts¡¢1Ê¬39ÉÃ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¶Ê¡Ö¤Á¤å¤À¤¤¡×¤ÎMV¸ø³«¡¡¡ÈÍßË¾¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Î°Û¿§³Ú¶Ê¤ò¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯
¡¡Creepy Nuts¤¬¡¢3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLEGION¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤Á¤å¤À¤¤¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò12Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û1Ê¬39ÉÃ¤Î°Û¿§³Ú¶Ê¡¡Creepy Nuts¡Ö¤Á¤å¤À¤¤¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¡Ö¤Á¤å¤À¤¤¡×¤Ï¡¢¡ÈÍßË¾¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Creepy Nuts¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤»ëÅÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä°ì¶Ê¡£R-»ØÄê¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ÈÄ¶Àä¥¹¥¥ë¤Î¥é¥Ã¥×¡¢DJ¾¾±Ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¡¢Á´ÊÔ1Ê¬39ÉÃ¤È¤¤¤¦Ã»¤µ¤Ê¤¬¤éÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥À¡¼¥¯¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÆóÅÙ¿²¡×¡Ödoppelganger¡×¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤¿³û²¼Âçµ±»á¡£¥Ô¥ó¥¯¤òº¹¤·¿§¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼Â¸³¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿R-»ØÄê¤ä¡¢Ææ¤Îµ¡³£¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ëDJ¾¾±Ê¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶áÌ¤ÍèÅª¤«¤Ä¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Creepy Nuts¤Ï¡¢10Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMirage¡¿Ì²¤ì¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢TikTok¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SNS¤Ç¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Î³È»¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËUGC¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²Æ¤Ï¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØFUJI ROCK FESTIVAL¡Ù½Ð±é¤ä¡ØSUMMER SONIC BANGKOK¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØCreepy Nuts ONE MAN TOUR LEGION¡Ù¤â¤¤¤è¤¤¤èº£½µËö¤ÎÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë2Days¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£10·î¤«¤é¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÈà¤é¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
