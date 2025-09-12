¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¡ÈÀÚ¤Ê¤¤¡É´¶¾ð¤Ë½¸Ãæ¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤¿¡×¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ÖÈª¡×¡Ú´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û
´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤¬W¼ç±é¤¹¤ëºÇ¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤¬¡¢5Æü¤è¤ê¡ÖFOD¡×¤ÇÆü´ÚÆ±»þÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥í¥Þ¥ó¥¹Éüµ¢ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¼«¿È¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤é¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢½éÎø¤Î¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢³ëÆ£¤äí´í°¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø°¦¤â¿ÍÀ¸¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Ã¸¤¤Îø¤Î»×¤¤½Ð¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢²¹¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤É¤³¤«¥®¥å¥Ã¤È¿´¤¬ÄË¤àÀÚ¤Ê¤µ¤òÈë¤á¤¿¡¢¶¦´¶À¤Î¹â¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
º£²óORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡Ù¡ØÂÀÍÛ¤ÎËöêãLove Under The Sun¡Ù¡ØºâÈ¶²È¤ÎËöÂ©»Ò¡ÁReborn Rich¡Á¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤äÌòºî¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¡Ö¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÆü¾ïÅª¤ÊÊª¸ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¤Þ¤º¡¢Ìò¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬±é¤¸¤¿¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤Î¿¦¶È¤Ï¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤Ê´Ú¹ñ¤Î»ÒÌò¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¿´¤ÎÄË¤ß¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤¿¿Í¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ò·Ð¸³¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¶»¤¬ÄË¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤ÎºîÉÊ¡ØºâÈ¶²È¤ÎËöÂ©»Ò Reborn Rich¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯µðÂç¤Ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÆü¾ïÅª¤ÊÊª¸ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎÂæËÜ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂæËÜ¤òºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂæËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¡Ä¤½¤Î´¶¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¶»¤ÎÄË¤ß¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤¤á¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥ó¥¦¡¦¤Ø¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÈÝÄêÅª¤Ê¤â¤Î¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Í£°ì¤È¤¤á¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤À¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ìòºî¤ê¤Ï¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î´¶¾ð¤Ë½¸Ãæ¡ÖÂè2ÏÃ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¡¢¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìòºî¤ê¤Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
É½ÌÌÅª¤Ê¿¦¶È¤¬¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÎÁ°¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Äí±à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤ÎÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë²Ö¤ÎÌä²°³¹¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¤¤ì¤¤¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¿§¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë¼õ¤±¤¿½ý¤ä°¦¤Î·çË³¤È¤«¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î2¿Í¡¢¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤È¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤Î¤ªÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Î´¶¾ð¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢½Ð¤Æ¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÂè2ÏÃ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÀÄ½Õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¿´¤Î½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊú¤¨¤Æ1¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·çË³¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢½ý¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ¥¤·¤¤¿Í¤ä¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥É¥¢¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ³«¤±¤Æ¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤Î¤è¤¦¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¡¢¼«Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¡Ù¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥¤¥Õ¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¾ºî¥é¥Ö¥³¥á¤ò¿ô¡¹¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥è¥×¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»Ø¼¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Í½¹ðÊÔ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤«¤é¤ªÊ¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤È¤Æ¤â½ö¾ðÅª¤ÊÊý¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥½¥Õ¥È¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏËÍ¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¤ò¤È¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¹½ê¤¬¤ª¤¢¤ê¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï½õ¸À¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»£±Æ¸½¾ì¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ÖÈª¡×¡¡ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡ÖºÙ¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤¤´¶¾ð¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤¬¥¥¹À£Á°¡Ä
¡½¡½º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤³¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÎÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ÖÈª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë²ÖÈª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¼Æâ¤Î»£±Æ¤Ï¡¢²Ö²°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìî³°¤Ç»£¤ë»þ¤Ë¤Ï¸ø±à¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¹¤ÎÃæ¡¢»³¡¢Ìî¸¶¤Ç¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò´ÆÆÄ¤¬ÀÄ¡¹¤·¤¤´¶¤¸¡¢¼«Á³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤Î´Ä¶¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÏÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤È¤«¡¢¤¤¤¿¤º¤é¿´¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò²æËý¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¥ó¥¦¡¦¤Ø¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤ËºÆ²ñ¤·¡¢ÀÎ¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2¿Í¤Îº£¤Î´¶¾ð¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤ËÂ¾¤ÎÊ¸²½¤ò»ý¤Ã¤¿¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤¤´¶¾ð¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¡Ö¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÆü¾ïÅª¤ÊÊª¸ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¤Þ¤º¡¢Ìò¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬±é¤¸¤¿¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤Î¿¦¶È¤Ï¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤Ê´Ú¹ñ¤Î»ÒÌò¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¿´¤ÎÄË¤ß¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤¿¿Í¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ò·Ð¸³¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¶»¤¬ÄË¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤ÎºîÉÊ¡ØºâÈ¶²È¤ÎËöÂ©»Ò Reborn Rich¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯µðÂç¤Ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÆü¾ïÅª¤ÊÊª¸ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎÂæËÜ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂæËÜ¤òºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂæËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¡Ä¤½¤Î´¶¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¶»¤ÎÄË¤ß¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤¤á¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥ó¥¦¡¦¤Ø¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÈÝÄêÅª¤Ê¤â¤Î¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Í£°ì¤È¤¤á¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤À¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ìòºî¤ê¤Ï¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î´¶¾ð¤Ë½¸Ãæ¡ÖÂè2ÏÃ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¡¢¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìòºî¤ê¤Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
É½ÌÌÅª¤Ê¿¦¶È¤¬¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÎÁ°¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Äí±à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤ÎÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë²Ö¤ÎÌä²°³¹¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¤¤ì¤¤¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¿§¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë¼õ¤±¤¿½ý¤ä°¦¤Î·çË³¤È¤«¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î2¿Í¡¢¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤È¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤Î¤ªÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Î´¶¾ð¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢½Ð¤Æ¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÂè2ÏÃ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÀÄ½Õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¿´¤Î½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊú¤¨¤Æ1¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·çË³¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢½ý¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ¥¤·¤¤¿Í¤ä¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥É¥¢¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ³«¤±¤Æ¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤Î¤è¤¦¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¡¢¼«Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¡Ù¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥¤¥Õ¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¾ºî¥é¥Ö¥³¥á¤ò¿ô¡¹¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥è¥×¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»Ø¼¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Í½¹ðÊÔ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤«¤é¤ªÊ¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤È¤Æ¤â½ö¾ðÅª¤ÊÊý¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥½¥Õ¥È¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏËÍ¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¤ò¤È¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¹½ê¤¬¤ª¤¢¤ê¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï½õ¸À¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»£±Æ¸½¾ì¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ÖÈª¡×¡¡ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡ÖºÙ¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤¤´¶¾ð¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤¬¥¥¹À£Á°¡Ä
¡½¡½º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤³¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÎÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ÖÈª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë²ÖÈª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¼Æâ¤Î»£±Æ¤Ï¡¢²Ö²°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìî³°¤Ç»£¤ë»þ¤Ë¤Ï¸ø±à¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¹¤ÎÃæ¡¢»³¡¢Ìî¸¶¤Ç¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò´ÆÆÄ¤¬ÀÄ¡¹¤·¤¤´¶¤¸¡¢¼«Á³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤Î´Ä¶¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÏÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤È¤«¡¢¤¤¤¿¤º¤é¿´¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò²æËý¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¥ó¥¦¡¦¤Ø¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤ËºÆ²ñ¤·¡¢ÀÎ¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2¿Í¤Îº£¤Î´¶¾ð¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤¬¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤ËÂ¾¤ÎÊ¸²½¤ò»ý¤Ã¤¿¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤¤´¶¾ð¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£