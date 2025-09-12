ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¡ÃçÎÉ¤·¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥×¥ê¥¯¥é¸ø³«¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤À¤¤¤¹¤¡×¥Õ¥¡¥ó¡Ö´ñÀ×¡×¡ÖÈþËâ½÷¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤È¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤ÏÆ£ËÜ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤ò¸ø³«¡£¡Ö»ä¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ê¥¯¥é»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È»£¤í¤¦¤è¡ª¡ª¡É¤È¸À¤Ã¤ÆË»¤·¤¤¤Î¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ£ËÜ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¤À¤¤¤¹¤¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â40¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤´ñÀ×¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþËâ½÷¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¥¤¤Ê2¿Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£