Èþ¾¯½÷¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ëÁÀ¤¦¡ª£Ë£é£è£ï¡ÖºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£Ë£Î£Ï£Ã£Ë¡¡£Ï£Õ£Ô¡¥£µ£·¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡Èþ¾¯½÷¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë£Ë£é£è£ï¡Ê£²£²¡Ë¡á£Ë£Î£Ï£Ã£Ë¡¡£Ï£Õ£Ô¡¡£Ç£Ù£Í¡¡Ä´ÉÛ¡á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼çºÅ¼Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤È¤Ê¤ë£Â£Ì£Á£Ã£Ë½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£³Ê¬£³£Ò¡¦±äÄ¹£±£Ò¡Ë¡£»³ÅÄ¿¿»Ò¤È¤ÎÂÐÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ý»î¹ç¤Þ¤Ç£²½µ´Ö¤Û¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
£Ë£é£è£ï¡Ö¥é¥¹¥È£±½µ´Ö¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ý£¸·îÂç²ñ¤ÎÁ°¤Ë¡¢Æ±¤¸£Ë£Î£Ï£Ã£Ë¡¡£Ï£Õ£Ô¡¡£Ç£Ù£ÍÄ´ÉÛ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÅÂ¼¶©Ê¿Áª¼ê¤¬¡Ö£Ë£é£è£ïÁª¼ê¤ÏËèÆüµã¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£Ë£é£è£ï¡ÖËèÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤è¤¯µã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ý¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¼ÂºÝ¡¢£··î¤Î¿¹ÀîÐÒÑÛÀï¤Ç¤â¹¶·â¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
£Ë£é£è£ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡Ø¤¦¤ï¡¼¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥á¥Ã¥Á¥ã¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ý¤¿¤À¡¢µÞ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á°¡¹²ó¤Î£Î£á£ïÀï¤Ç¤ÏÁêÀ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£µÕ¤Ë¿¹ÀîÁª¼ê¤È¤ÏÁêÀ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
£Ë£é£è£ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿¹ÀîÁª¼ê¤È¤ÏÁêÀ¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤È¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀï¤¨¤¿¤È¤³¤í¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££Î£á£ïÀï¤ÏËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁê¼ê¤Îµ÷Î¥¡¢Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ý¤½¤ì¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢º£²ó¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë»³ÅÄ¿¿»ÒÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
£Ë£é£è£ï¡Ö»³ÅÄÁª¼ê¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ½ÐÆþ¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀï¤Ã¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÝÎý½¬¤Ç½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
£Ë£é£è£ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¡Ø¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤ÇÀï¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ý£··î¤Î¿¹ÀîÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢£Ë£é£è£ïÁª¼ê¤Ï»³ÅÄÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¾¡Íø¤·¤¿»³ÅÄÁª¼ê¤â£Ë£é£è£ïÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ª¸ß¤¤¤Î´ê¤¤¤¬³ð¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤½¤³¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·ü¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
£Ë£é£è£ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¯Íè¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Âç²ñ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤·¡¢»³ÅÄÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ý¾¡¤Æ¤Ð¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
£Ë£é£è£ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤â²¿¤«¤¬°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ý¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
£Ë£é£è£ï¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ý¤¤¤Ä¤«¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢£Ë£Î£Ï£Ã£Ë¡¡£Ï£Õ£Ô¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£
£Ë£é£è£ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ý£¸·îÂç²ñ¤Ç¤Ï¸ÅÂ¼¶©Ê¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¤£Ë£Ï¾¡Íø¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
£Ë£é£è£ï¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ý¡Ý¤ª£²¿Í¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ë·ª½©ÏÂµ±¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
£Ë£é£è£ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Â¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤È¡£¤½¤ì¤â°ÊÁ°¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£²óÆÃ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡ÝºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
£Ë£é£è£ï¡Ö£Ë£Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤À¤±¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀ³Î¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¥À¥¦¥ó°ì¤Ä¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ý¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
£Ë£é£è£ï¡ÖºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØÀï¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ø¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¸«¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢¤É¤³¤Ç¤âÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î»³ÅÄÁª¼ê¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¤·¡×
¡Ý¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
£Ë£é£è£ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò°ìÈÖ¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÝÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª