¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆâÌî¼ê¡¦ËÌÂ¼Âó¸Ê¡Ö¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö1¿ÍµÙ¤Þ¤»¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È2¡¼10DeNA¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎËÌÂ¼Âó¸ÊÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢12Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç9²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡0¡½9¤È¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÂ¼Âó¤Ï8²ó¤Î¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤«¤é°ìÎÝÂ¦¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò³«»Ï¡£9²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ËÅê¼ê¸òÂå¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡ÖËÌÂ¼Âó¸Ê¡×¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤Èµå¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼Âó¤ÎÅÐÈÄ¤Ïµð¿Í»þÂå¤Î23Ç¯9·î2ÆüDeNAÀï¤Ë¼¡¤¤¤Ç¼«¿È2ÅÙÌÜ¡£¡Ö8²óÉ½¤Î¼éÈ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¡È¹Ô¤±¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢¹Ô¤±¤Þ¤¹¤È¤¹¤°ÊÖ»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢(¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¸ª¤ò)¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÐÈÄ¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Û¤ó¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë´ÆÆÄ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»°¿¶¤âÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¢¤½¤³¤ÏÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÌ¤Ë¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡£ÌÀÆü¤â»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó7Ï¢Àï¤Ç¥Þ¥Ä¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»Ä¤ê¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤¿»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£Æü¤Ï1¿ÍµÙ¤Þ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¼¡¤Î»î¹ç¡¢ÌÀÆü¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£