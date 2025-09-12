¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¹¥¤¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤ò¸ø³«¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡¡È¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ÝÇ½³¦No.1¡É¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÎÁÍý¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£É÷¿å´ÕÄê»Î¤«¤é¡Ö¿§¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¡È¤ä¤é¤«¤¹²È¡É¡×¤ÈÃé¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹ë²ÚÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î¼«Âð¤Î¿©Âî
¡¡9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØCHANCE¡õCHANGE¡Ù#39¤¬ÊüÁ÷¡£Á´¹ñ¤«¤éÄ¶¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¶ÃØ³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£MC¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¡¢ABEMA¡¦Âí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡Ö°ìÎ®¥¥ã¥Ð¾îÉ÷¿å¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡£Ï»ËÜÌÚ¤È¶äºÂ¤ÎÄ¶°ìÎ®¥¥ã¥¹¥È12Ì¾¤Î¥ê¥¢¥ë¼«Âð¤òÉ÷¿å´ÕÄê»Î¡¦Íû²ÈÍ©ÃÝ¤µ¤ó¤¬´ÕÄê¡£³«±¿ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖ³°ÊÔ¤È¤·¤Æ¡ÈÉ÷¿å¥¬¥ÁÀª¡É¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î¼«Âð¤â´ÕÄê¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ÇÉ÷¿å¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼«Âð¤Î´Ö¼è¤ê¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¤â¡Ö·ç¤±¤Ê¤·¡£µÕ¤ËÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ÷¿åÍÑ¸ì¤ò¶î»È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬´ÕÄê»þ¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¡Á¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÆø¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÍÑ¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¼íÌî¤é¤«¤é¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Íû²ÈÀèÀ¸¤Ï¡Ö²È¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡×¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀµÊý·Á´Ö¼è¤ê¤Ë´¶¿´¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼»ÅÍÍ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¿§¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¡×¤È¶ì¸À¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎÐ¤Î°Ø»Ò¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¡£
¡¡Íû²ÈÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿§¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÍÛ¡ÊÌÀ¤ë¤¤¿§¡Ë¤¬¶¯¤¤²È¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡È¤ä¤é¤«¤¹²È¡É¤Ã¤ÆÉ÷¿å¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤³¤¨¡¼¡ª¡×¤È¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Íû²ÈÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯´í¸±¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï¡Ê¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°Ø»Ò¤ò¡Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È°ì¸À¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤ò°ÂÅÈ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï»ÐËåÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ë¿ÍNo.1¡×¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£