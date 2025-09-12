±üÅÄÌ±À¸¡ßµÈÀî¹¸»Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOoochie Koochie¡×¤¬½éÉðÆ»´Û¡Ö´ÔÎñ¤Ç¿·¿Í¤Ç¤¹¡×
±üÅÄÌ±À¸¡Ê60¡Ë¤ÈµÈÀî¹¸»Ê¡Ê60¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOoochie Koochie¡×¡Ê¥ª¡¼¥Á¡¼¥³¡¼¥Á¡¼¡Ë¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎÆ±¶¿Æ±³ØÇ¯¥³¥ó¥Ó¡£¸Î¶¿¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¡È¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¡É¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£
2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢9000¿Í¤ÎÂç´¿À¼¤¬ÉðÆ»´Û¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÆ±½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¡£¡ÖOoochie Koochie¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢±üÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½ªÆüµÞ¤Ëµ¤¹çÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£µÈÀî¤Ï¥Ü¥±¤Ê¤¬¤é¤É¤ó¤É¤ó¶á¤Å¤¯±üÅÄ¤Ë¡Ö¶á´ó¤ë¤Ê¡Á¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ä¤Ä¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¹ÅçÊÛ¤ò¸ò¤¨¤¿ÏÂ¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£
Á´ÊÔ¹ÅçÊÛ¤Î²Î»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ç¡¼¥é¡¼¡×¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¸øÇ§¤Î±þ±ç²Î¡ÖOK¡×¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçF¡¥C¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖThree Arrows¡×¤Ê¤É¸Î¶¿¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î¡ÖMaybe Blue¡×¤äµÈÀî¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖLA VIE EN ROSE¡×¤Ê¤É¤â¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¹ë²Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤È¤â¤Ë1965Ç¯¡Ê¾¼40¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¹Åç¸©½Ð¿È¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸ß¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤êÄ¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ç¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö°ì½ï¤Ë²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¡£¸Î¶¿¹Åç¸©¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò·Ç¤²¡¢º£Ç¯2·î¤Ë·ëÀ®¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
µÈÀî¤Ï¡Ö40Ç¯¤â²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥«¥á¥éÆþ¤ë¤ÈÎÏ¤àÎÏ¤à¡£¤ä¤Ù¤¨¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¡Ê±üÅÄ¡Ë¸«¤¿¤é¡¢ÎÏÆþ¤Ã¤È¤ë¤ä¤ó¤±¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶ÛÄ¥¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£´ÔÎñ¤Ç¿·¿Í¤Ç¤¹¡×¡£±üÅÄ¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î°áÁõ¤ÎµÈÀî¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡©¡¡½Ä¼Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
6·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖOoochie Koochie¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢Á´¹ñ7¥«½ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï11Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ç·×1Ëü8000¿Í¤òÆ°°÷¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÆ±¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç±üÅÄ¤Ï¡Ö´ÔÎñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥Ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Þ¤¢¡Êº£¸å¤â¡Ë¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤Í¡×¡£µÈÀî¤â¡ÖOoochie Koochie¤Ç¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤¯¤é¤¤¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µÒÀÊ¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£
±üÅÄ¤ÏµÈÀî¤Ë¡Ö³¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é¥³¡¼¥Á¡¼¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤è¡£³§¤µ¤ó¤â60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÊÕ¤Î¤ä¤Ä¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç¤âÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¡×¤È¡ÖJuicy Jungle¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¡£¡Ú¶ÌÍø¼ë²»¡Û