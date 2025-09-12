¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢Æ±´ü¡¦¾®ºäºÚ½ï¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤ª½Ð¤«¤±SHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÎÉ¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ú¥¢¡×
9·î11Æü¡¢Æü¸þºä46¡¦¶âÂ¼Èþ¶ê¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ³¨²è¤«¤È¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Î¿åÂ²´ÛËþµÊSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
¶âÂ¼¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»³·ÁÎ¹¡£ ·Ê¿§¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¾±Æâ¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖºÚ½ï¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤Þ¤¿¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾®ºäºÚ½ï¤È¿åÂ²´Û¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢Í¼¾Æ¤±¤òÊÂ¤ó¤ÇÄ¯¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ª¤ß¤¯»³·ÁÎ¹Âº¤¤¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ú¥¢¤À¤è¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ³¨²è¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢9·î17Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡Ù¤Ç¤ÏÆ±´ü¤Î¾®ºä¤È¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶âÂ¼¡£¤Þ¤¿¡¢9·î20Æü¤«¤é¤Ï6ÅÔ»Ô13¸ø±é¤ò½ä¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë