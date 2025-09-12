2015Ç¯ÅÙ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥¤¤Ï²¤½£¤òÎ¥¤ìÆîÊÆ¤Ø¡¡¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤¬¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤°ÜÀÒ¡£¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤é¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë
¿·Å·ÃÏ¤Ï¥á¥¥·¥³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤°ÜÀÒ¤ò¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖHERE WE GO¡×¤È¤È¤â¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ï¥á¥¥·¥³¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¤Ç¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤ä¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥«¥Ê¥ì¥¹¡¢¥ª¥ê¥Ù¥ë¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°1¤Î¥ê¥è¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤¬¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Î6¥¯¥é¥ÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
²¤½£¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë21ºÐ°Ê²¼¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼ã¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥¤¾Þ¤ò2015Ç¯¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É²ÃÆþ°Ê¹ß¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢29ºÐ¤Ë¤·¤Æ²¤½£¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£