ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°¼Á¤ÊÌ±Çñ»ö¶È¼Ô22¼Ô¤Ë¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ï¡¢°¼Á¤ÊÌ±Çñ»ö¶È¼Ô12»ö¶È¼Ô22»ÜÀß¤Ë¡¢30Æü´Ö¤Î¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¿·½É¶è¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½»Âð½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Î¤¦¤Á10¡ó¼å¤òÀê¤á¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡£Áý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Î¶ì¾ð¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢2021Ç¯ÅÙ¤Î70·ï¤«¤é2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï561·ï¤ØµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î¤Ë¤Ï¡¢30»ö¶È¼Ô52»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÌ¿Îá¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿12»ö¶È¼Ô22»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢9·î12Æü¤«¤é30Æü´Ö¤Î¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Äê´üÊó¹ð°ãÈ¿¤Î37»ö¶È¼Ô70»ÜÀß¤ËÊÛÌÀ¤Îµ¡²ñ¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5»ö¶È¼Ô15»ÜÀß¤¬ÇÑ»ßÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢3»ö¶È¼Ô3»ÜÀß¤ÏÊ¸½ñÌ¤Ã£¤ÇÊÌÅÓÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²þÁ±Ì¿Îá°ãÈ¿¤Î14»ö¶È¼Ô29»ÜÀß¤ËÊÛÌÀ¤Îµ¡²ñ¤òÉÕÍ¿¤·¡¢3»ö¶È¼Ô7»ÜÀß¤¬ÇÑ»ß¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£
¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÀµ¾È¡¢ÅÄÂ¼¼£Åµ¡¢¶âÚïÛ§¡¢Ê¡ÅÄ¼þÊ¿¡¢Áý¼®µÁ¿®¡¢Í§Ìî½¤°ì¡¢²¬ÅÄ¾»ÏÂ¤Î¸Ä¿Í7Ì¾¤È¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒQuaid¡ÊÂåÉ½¼Ò°÷¡§Áý¼®¿¿Ì¤¡Ë¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒMilabo¡ÊÂåÉ½¼Ò°÷¡§µÜËÜ²í»Ò¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Òlean and stable¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙÀîÇîÇ·¡Ë¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ô¡¼¥¸¡¼¡ÊÂåÉ½¼Ò°÷¡§²«ðêîâ¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò54¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶âÂôÂç»Ö¡Ë¤ÎË¡¿Í5¼Ò¡£