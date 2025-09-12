¥½¥Ëー¡¢¡ÖXperia 1 VII¡×ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸¶°ø¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ
¡¡¥½¥Ëー¤Ï10Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º»ö¶ÈÉô¤ÎÂçÅçÀµ¾¼»ö¶ÈÉôÄ¹¤¬¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖXperia 1 VII¡×¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐ±þºö¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥½¥Ëー ¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ ÂçÅçÀµ¾¼»á
Xperia 1 VIIÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸¶°ø¤È¸½¾Ý
¡¡Xperia 1 VII¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ï¡¢´ðÈÄ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Î´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë´ðÈÄ¼«ÂÎ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸¶°ø¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ðÈÄÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ´ÉÍý¤Î´ð½à¤¬´Å¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤¬ÌäÂê¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ï¡¢Xperia 1 VII¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À½ÉÊÀß·×¾å¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹©ÄøÀß·×¤Ç¤ÎÉ¾²ÁÉÔÂ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯²Ð¤Ê¤É¤Î´í¸±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÅ¸»¤¬Íî¤Á¤ë¡¢ºÆµ¯Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅÅ¸»¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Çー¥¿¤¬¼è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë¸ò´¹ÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶°ø¤ÏÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¾Ý¼«ÂÎ¤ÏÍ¢Á÷Ãæ¤ä¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÉ½ÌÌ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸ò´¹ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½
¡¡¥½¥Ëー¤Ïº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢À½Â¤¹©Äø¤Î´ÉÍý´ð½à¤ò¸«Ä¾¤·¡¢´ðÈÄÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¹©Äø¤òÄÉ²Ã¡£ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ò·ï²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ÉÍý´ð½à¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Xperia 1 VII¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁíÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Î¸¶°ø¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¹©Äø¤äµ¡Ç½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹³ÆÀßÄêÃÍ¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Îµ¡¼ï¤ÎÀ½Â¤¤Ç¤âÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÀ¸¡ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯É¾²ÁÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÊ¼Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡¾Ú¡¦É¾²Á¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¡£Xperia 1 VII¤Î¸ò´¹ÍÑÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤«¤é´û¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ËÅ¸³«¤·¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ð½à¤Î±¿ÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂêÈ¯³Ð¤«¤é¤Î·Ð°Þ¤È¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¼þÃÎ
¡¡¥½¥Ëー¤Ï¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ6·îËö¤ËÅÅ¸»´ØÏ¢¤ÎºÆµ¯Æ°¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢Ä¾¤Á¤Ë²òÀÏ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢7·î4Æü¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤È¼«¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²Ù¡¦ÈÎÇä¤òÄä»ß¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¾ðÊó¸ø³«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ä¥Çー¥¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¿ä¾©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î²òÀÏ¤Ë¤è¤ê´ðÈÄ¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£7·î16Æü¤Ë¤Ï¸ò´¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
IMEI³ÎÇ§¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç
¡¡7·î16Æü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤¢¤Ã¤¿IMEIÈ½Äê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃÄê¤Î¾õ¶·¤Ç¸íÈ½Äê¤¬À¸¤¸¡¢ËÜÍè¤Ï¸ò´¹ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤¬¡ÖOK¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¶°ø¤ÏIMEI¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¾È¹ç¤Ë¤¢¤ê¡¢À½ÉÊ¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥í¥Ã¥È2¤ÎIMEI¤È¤Î¾È¹ç¤Ç¥¨¥éー¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¸ø³«¤«¤éÌó2»þ´Ö¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¡¢¥½¥Ëー¤ÏµÞî±½¤ÀµÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£