¡Ö¼ò¹ë¤¢¤ä¤¢¤ä¡¼¡¼¡×ÇòËÜºÌÆà¡¢»¨»ï»£±Æ¤Î¡Ö»äÆÁ¤Ê´ë²è¡×¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤°¤Ó¤°¤Ó¡ª¡Ö°û¤ó¤Ç¤ë´é¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë´¥ÇÕ¤·¤¿¡¼¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇòËÜºÌÆà¤¬£±£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï»£±Æ¤Ç¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£¹·î£¹ÆüÈ¯Çä¡Ø¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡Ù£±£°·î¹æ¡¡¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤¿ÇòËÜ¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤ò¡¢¤¿¤ÀÌû¤·¤à¡¡¤Þ¤µ¤ËÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¡¢»êÊ¡¡¢»äÆÁ¤Ê´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥°¥é¥¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë°û¤à»Ñ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»¨»ï¤òÀëÅÁ¤·¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¼»÷¹ç¤¦½÷»Ò£Î£ï£±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡ª¡©¡×¡ÖÃÎÅª¤ÇÀ¶¤é¤«¤Ê¤Ê¤Î¤Ë¼ò¹ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö°û¤ó¤Ç¤ë´é¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¼ò¹ë¤¢¤ä¤¢¤ä¡¼¡¼¡×¡Ö¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö°û¤ó¤Ç¤ë»þ¤ÎÌýÃÇ¶ñ¹ç¤¬ÀäÌ¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë´¥ÇÕ¤·¤¿¡¼¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£