¡ÚU18WÇÕ¡Û»ø¡È²£ÉÍ¥È¥ê¥ª¡É¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¸Æ¤Ó¤³¤àÆ±ÅÀ·à¡ª¡¡0¡½1¤Î6²ó¡¢1¡½5¤Î8²ó¤·¤Î¤°¿É¾¡
¡¡¡þU18WÇÕ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡¡ÆüËÜ6X¡½5¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡²Æì¥»¥ë¥é¡¼¡Ë
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Î2ÀïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1¼¡R¤ò´Þ¤á¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë±äÄ¹9²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢6¡½5¤Ç¿É¾¡¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¿¹²¼æÆÂÀÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡áÁÏÀ®´Û¡Ë¤¬¡¢7²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£1¡½1¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹8²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤Ï4¼ºÅÀ¤âÄ¾¸å¤Ë4ÆÀÅÀ¤·Æ±ÅÀ¤È¤·¡¢9²ó¤Ë²¬ÉôÈôÍºÇÏ¡ÊÆØ²ìµ¤Èæ¡á3Ç¯¡Ë¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥¹¥¯¥¤¥º¡£³«Ëë¤«¤é7ÀïÁ´¾¡¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö²£ÉÍ¥È¥ê¥ª¡×¤¬Æ±ÅÀ·à¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£0¡½1¤Î6²ó1»à¤«¤é¡¢4ÈÖ¡¦°¤Éô¼ç¾¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ä¾¸å¤Ë¥Ç¥£¥ì¡¼¥É¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÇÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£5ÈÖ¡¦±üÂ¼Î¿¤Î±¦Èô¤Ç2»à»°ÎÝ¤È¤·¡¢6ÈÖ¡¦°Ù±Ê¤¬139¥¥í¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹Å¬»þÂÇ¡£²£ÉÍ¤ÎÌî¼ê3¿Í½°¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ2ÀïÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡¦¿¹²¼¤¬¡¢½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î1ÈÖ¤Ëº¸ÍãÀþ¤Ø»°ÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Î°ìÎÝ¥´¥í¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤¬ÀèÀ©¤ÎÀ¸´Ô¡£¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤â¤ä¤Î¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼R½éÀï¤Ç¤Ï¡¢BÁÈÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÁê¼ê¤Ë±äÄ¹8²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢6¡½2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¾¡¤Æ¤Ð·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¡£»Ø´ø´±¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¼¥í¤¬Â³¤¯¤È¤¹¤°7²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç½é²ó¤«¤éÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬¼¾¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¤¬·«¤ê½Ð¤¹¾ï»þ140¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÄ¾µå¤òÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¡¢3²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿2ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤ÁÊø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤òºÇ¾®¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¿¹²¼¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï´°Á´Åêµå¡£Ä¾µå¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÆÍ¤¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç´ËµÞ¤ò²Ã¤¨¤ëÅêµå½Ñ¤Ç7²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢10»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç1¼¡R¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼R¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤òÅÝ¤¹¤Ê¤É6ÀïÁ´¾¡¡£¾®ÁÒ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯Ç´¤ê¤ò¸«¤»¡¢2ÀïÏ¢Â³¤Ç±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¤Ç±¦ÏÓ¡¦ÃæÌî¤¬Ìµ¼ºÅÀ¡£Ä¾¸å¤Î9²ó¤Ï1»àËþÎÝ¤È¤·¡¢²¬Éô¤¬ÅêÁ°¥¹¥¯¥¤¥º¡ÊµÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¤ò·è¤á¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼RÌµ½ý¤Î4¾¡¤Ç1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢14Æü¤Î·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£