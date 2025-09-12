²£ÉÍ¥´¥à¤¬À¤³¦½é¤Î¿åÁÇÇ³ÎÁ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖFIA Extreme H World Cup¡×¤Ë¡Ö¥¸¥ª¥é¥ó¥À¡¼ X-AT¡×¤ò¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¶¡µë ÅÅÆ°¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÖExtreme E¡×¤Ë¤â
¿åÁÇÇ³ÎÁ¤ÈÅÅÆ°¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¸þ¤±¤ËÂÑµ×À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥¸¥ª¥é¥ó¥À¡¼
¡¡²£ÉÍ¥´¥à¤Ï2025Ç¯9·î12Æü¡¢FIA¡Ê¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë¸øÇ§¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³Ê¼°¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢À¤³¦½é¤Î¿åÁÇÇ³ÎÁ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖFIA Extreme H World Cup¡Ê°Ê²¼¡¢Extreme H¡Ë¡×¤Ë¡¢SUV¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑ¥¿¥¤¥ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGEOLANDAR¡Ê¥¸¥ª¥é¥ó¥À¡¼¡Ë¡×¤ò¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¶¡µë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖExtreme H¡×¤ÏÆ±Ç¯10·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ¥´¥à¤Ï10·î4Æü¤ª¤è¤Ó5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅÅÆ°¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÖExtreme E¡×¤Ë¤â¡ÖGEOLANDAR¡×¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖExtreme H¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖExtreme E¡×¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú¡¦ÉáµÚ¤È´Ä¶°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃË½÷¤¬¸øÊ¿¤Ë¶¥Áè¤Ç¤¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥´¥Ä¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÇ÷ÎÏËþÅÀ¡ª¡ÖGEOLANDAR X-AT¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê11Ëç¡Ë
¡ÖExtreme H¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ³«È¯¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¡ÖPioneer 25¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¼ÖÎ¾¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ550ÇÏÎÏ¡¢0¡Á100km¡¿h²ÃÂ®4.5ÉÃ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ê¤½¤ì¤¾¤ìÃËÀ1¿Í¤È½÷À1¿Í¤Îº®À®¥Á¡¼¥à¡Ë¤¬¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÊÆ¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖExtreme E¡×¤Ï¡ÖExtreme H¡×¤ÎÁ°¿È¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤òºÇ¸å¤Ë½ªÎ»¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼ÖÎ¾¡ÖOdyssey 21¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¡ÖExtreme H¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁ´¥Á¡¼¥à¤¬»²Àï¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖExtreme H¡×Æ±ÍÍ¡¢ÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼1¿Í¤È½÷À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼1¿Í¤Îº®À®¥Á¡¼¥à¤Ç¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²£ÉÍ¥´¥à¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎ¾¥ì¡¼¥¹¤Î³èÆ°ÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥Æ¥ì¡¼¥ó¥¿¥¤¥ä¡ÖGEOLANDAR X-AT¡Ê¥¸¥ª¥é¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¨¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×»Å¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¸¶ÎÁ¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁÈæÎ¨38%¤òÃ£À®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â½ÅÎÌ¤Î¿åÁÇÇ³ÎÁ¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¤ÈÅÅÆ°¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¸þ¤±¤ËÂÑµ×À¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£