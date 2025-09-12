Çã¤Ã¤¿Éþ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤è¤¯Ãå¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¡×
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþÁª¤Ó¡×¤Î»ëÅÀ
Çò¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥Ç¥Ë¥à¡Ä¡£Éþ¤ò¿ÈË°¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤Ï¡© ¤¿¤À¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Î¤â¤È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡ÊSTYLIST MEMBERS¡Ë
Èõ¸ý¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¡¿¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Î®¹Ô¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¿·¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÃåÊý¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¶È³¦Æâ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¿ô¡£¡¡´äÅÄËê»Ò¤µ¤ó¡¿¥â¡¼¥É¤È¥³¥ó¥µ¥Ð¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢ÌµÆñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¥ì¥¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¡£¡¡Á¥¸ÍÍ£¤µ¤ó¡¿Ãå¿´ÃÏ¤Ï¥é¥Õ¡¢ÇÛ¿§¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë´ó¤»¤ë¡¢Çò¹õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿ÅÔ²ñÅª¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÀ°Õ¡£
Æü¾ï¤Å¤«¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥¢¡¼¤Ê¤¤é¤á¤
¹õ¥·¥¢¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 26,400±ß¡¿JOURNAL STANDARD L¡ÇESSAGE¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É ¥ì¥µ¡¼¥¸¥å ´Ý¤ÎÆâÅ¹¡Ë¡¡¡Ö¥ï¥ó¥Ô¤È°ì½ï¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¡¢¥Ç¥Ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÃ»¤á¤ÎÃå¾æ¤È¡¢¼«Á³¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥·¥§¥¤¥×¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤¯¤Ó¤ì°ÌÃÖ¤è¤ê¾¯¤·¹â¤á¤Ë¥·¥§¥¤¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸«¤¨¡¢·ë²ÌÅª¤ËµÓÄ¹¸ú²Ì¤â¡×¡Ê´äÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¡Ö¶»²¼ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤È¤É¤¯¡×¤â¤Î¤ò
¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä 25,300±ß¡¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ê¥²¥¹¥È¥ê¥¹¥È¡Ë¡¡¡ÖÄÌ¾ï¤Î¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤è¤ê¤â¹ø°ÌÃÖ¹â¤á¡£ÂÐ¤·¤Æ¸Ô¾å¤Ï¿¼¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤«¤é¥é¥¯¤Ç¹ø¤Î°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ö¤ó¡¢µÓÄ¹¸ú²Ì¤âÈ´·²¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÌÌÀÑ¤òÂç¤¤¯Àê¤á¤ë¸Ô¾å¤¬¿¼¤¤¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬Â¸ºß´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ¥¸Í¤µ¤ó¡Ë
¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ü¥È¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë
¹õ¥·¥¢¡¼¥¹¥«¡¼¥È 13,200±ß¡¿¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ê¥Î¡¼¥Ö¥ë Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤Å¹¡Ë¡¡¡Ö·Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¡¼¥¬¥ó¥¸¡¼ÁÇºà¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¾å¤Ë½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î²¼¤«¤é¤Î¤¾¤«¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¥Ü¥È¥à¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë´Å¤¤¥à¡¼¥É¤ò¾å¾è¤»¤Ç¤¤ë¡×¡ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¡Ë
¡ÊÉþ¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ø¡Ë
¢ä¡ÚÁ´32¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û Çã¤Ã¤¿Éþ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤è¤¯Ãå¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¡×