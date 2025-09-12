¡Ö30MS¡×¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥·¥¹¥¿ー¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ê¡Ê¥¢¥Ë¥Þー¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤¬¥×¥ì¥Ð¥ó¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª¡Ú#À¸ÇÛ¿®30ML¡Û
¡Ú30MS ¥·¥ã¥ë¥í¥Ê¡Ê¥¢¥Ë¥Þー¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡Û 2026Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§3,960±ß ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ¥·¥ã¥ë¥í¥Ê¡Ê¥¢¥Ë¥Þー¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,960±ß¡£
¡¡º£²ó9·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¡ÖÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤¬½éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ò´¶¤¸¤ëÍÍ¡¹¤ÊÁõ¾þÉÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤ÏËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û
