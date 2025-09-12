¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃÄÂÎ¤¬¾ðÊó¸ò´¹¡¡ 40ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã ¡¡Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Î½¼¼Â¤ò¡Ä¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡
³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ä¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¿Æ»Ò¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á12Æü¡¢¸©Æâ¤Ç¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃÄÂÎ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ»Ô¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Ê¤É³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃë´Ö¤Î³Ø¤Ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ä¤½¤³¤ËÄÌ¤¦»Ò¶¡¤Î¿Æ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¡¢¸©Æâ¤ª¤è¤½40¤ÎÃÄÂÎ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿®½£¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ëµï¾ì½êÅù±¿ ±Ä¼ÔÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ Â¼¾åÍÛ°ì²ñÄ¹
¡Ö¤Û¤«¤ÎÃÄÂÎ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤¬¤â¤Ã¤È¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦ºÅ¤·¤¿¸©¤ÏµîÇ¯¤«¤é¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤·¡¢»Ù±ç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£