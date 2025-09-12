¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹âÄÅ´ÆÆÄ¡¡ËÌÂ¼Âó¸Ê¤ÎÅê¼êµ¯ÍÑ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¡£¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤â¡Ö°¡ºÙ°¡¤Î¸åÇÚ¤À¤«¤é¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È2¡¼10DeNA¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎËÌÂ¼Âó¸ÊÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢12Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç9²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬¡¢µ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡0¡½9¤È¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÂ¼Âó¤Ï8²ó¤Î¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤«¤é°ìÎÝÂ¦¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò³«»Ï¡£9²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ËÅê¼ê¸òÂå¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡ÖËÌÂ¼Âó¸Ê¡×¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤Èµå¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼Âó¤ÎÅÐÈÄ¤Ïµð¿Í»þÂå¤Î23Ç¯9·î2ÆüDeNAÀï¤Ë¼¡¤¤¤Ç¼«¿È2ÅÙÌÜ¡£1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»°¿¶¤âÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÏËÌÂ¼Âó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ó¡Á¡¢À¨¤¯Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÁª¼ê¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤È¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¡¢·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â·èÃÇ¤·¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÅê¼ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÅÀº¹¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¤â¡¢Íè½µ¤Î7Ï¢Àï¤â¹Í¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡3ÈÖ¼ê¤ÎÌÚÂô¤¬ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤éµ¯ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÌÂ¼ÂóËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Û¥»¤Ï²¶¤¬¹Ô¤¯¡¢²¶¤¬¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£Âó¸Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»öÁ°¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÌÂ¼Âó¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¡ºÙ°¡¡ÊÂç¡Ë¤Î¸åÇÚ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö¤Þ¤¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁê¼ê¤ËÅö¤Æ¤ë´í¸±À¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¤Êý¤ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢Âó¸Ê¤¬Åê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èµ¯ÍÑÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£