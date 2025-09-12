300±ß¤Ç¿·ÊÆ1.2kg¥²¥Ã¥È¡ª¡©¡Ö¤µ¤ó¤Þ¡×¡Ö¤Ê¤·¡×½©¤ÎÌ£³Ð¤â¡ª3Ï¢µÙ¤Ë¤ªÆÀ¤ÊµÍ¤áÊüÂê¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¤³¤ì¤«¤é¡Ø½©¤ÎÌ£³Ð¡Ù¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¤¬¡¢12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿Ç¼Æ¦
ÅÔÆâ¤Ç¤â¤ªÆÀ¤ÊµÍ¤áÊüÂê¡ª
ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÆÀ¤ÊµÍ¤áÊüÂê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Ë¤¢¤ëË½§ ÀéµÒËüÍè¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍË¸áÁ°10»þ¤«¤é¡Öµû¤ÎµÍ¤áÊüÂê¡×¤¬ 1²ó1000±ß¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÎÙ¤ÎË½§»Ô¾ì¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶âÌÜÂä¡¦¥Û¥¦¥Ü¥¦¡¦¥µ¥ó¥Þ¡¦¥¤¥«¤Ê¤É7¡Á8¼ïÎà¤Îµû¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï90ÉÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¤¿Í¤ÇÌó10É¤¤Û¤ÉµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤ÆÌó1Ëü±ßÁêÅö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ¤«¤é¡Ê¢¨¸á¸å1»þÈ¾ À°Íý·ôÇÛÉÛ¡Ë
¢§1Æü200¿Í¸ÂÄê
¢§ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥µ¥ó¥Þ¡Ê1¿Í¡¦È¾¿È¡Ë¤¬Äó¶¡
¢ª¤½¤Î¾ì¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¡¦¤¤¤¹¤ß»Ô¤ÎÂç¸¶µù¹Á¤ÇËè½µÆüÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥»¥¨¥Ó¤Î¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡×¡£
»þ´ÖÌµÀ©¸Â¡¢»þ²Á¤Ê¤Î¤ÇÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£½µÆüÍËÆü¤Ï¤Ç1É¤¡Ê300g¡Ë¤Ç2700±ßÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê10·î26Æü¤Þ¤Ç¡Ë