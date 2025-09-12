¡ÖÌµ»ö½Ð¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¾èµÒ¼¡¡¹¤ÈÈòÆñ¡¢°ÂÅÈ
¡¡12ÆüÌë¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ32ÊØ¡£µ¡ÂÎ¤«¤é¿¤Ó¤¿Ã¦½ÐÍÑ¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡¢¾èµÒ¤¬¼¡¡¹¤Ë³ê¤êÈòÆñ¤·¤¿¡£Ã¦½Ð¤·¤¿¾èµÒ¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ»ö½Ð¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Îø¿Í¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥»¥Ö¤Ø¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î½÷À¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¶ÛµÞÃåÎ¦¤¹¤ë¤Èµ¡Æâ¤ÇÊ¹¤¶Ã¤¤¤¿¡£ÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤ëÁ°¤Ë¡¢¾èÌ³°÷¤Î»Ø¼¨¤Ç³°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇÅë¾è¤·¤¿ÅìµþÅÔ¤Î30ÂåÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡Öµ¡Æâ¿©¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡ØÂçºå¤ËÃåÎ¦¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡×¡£¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤òµÞ¤¤¤Ç³ê¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¯À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅìµþÅÔ¤Î60ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÈºâÉÛ¤À¤±»ý¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¹²¤¿¤À¤·¤¤ÈòÆñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤«¤éÃ¦½Ð¤Î¼ê½ç¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¡Öµ¡Æâ¤Ï³ä¤ÈÎäÀÅ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£