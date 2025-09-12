40Âå¤¬¡Ö¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ªÂè2°Ì¤Ï¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×¡¢¶Ïº¹¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
40Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤³¤Î¶ä¹Ô¤ò¥á¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©³Æ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ç¯Âå¤¬¤É¤³¤Î¶ä¹Ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢All About¤ÎÆÉ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤ä¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ê¢¨¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢40Âå¤¬¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¡×¤Î¾å°Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¨Ä´ºº³µÍ×
ÂÐ¾Ý¡§All AboutÆÉ¼Ô
´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î27Æü¡Á6·î19Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÇ¤°Õ²óÅú
Í¸ú²óÅúÁí¿ô¡§609¿Í¡Ê¤¦¤Á¡¢40Âå¤Ï138¿Í¡Ë
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ªÄÌÄ¢¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¡©
»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î1¤Ä¤Ç¡¢2001Ç¯¤Ë½»Í§¶ä¹Ô¤È¤µ¤¯¤é¶ä¹Ô¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ë455¡¢³¤³°¤Ë19¤ÎËÜ»ÙÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë1000Âæ°Ê¾å¤ÎATM¤Î¤Û¤«Äó·ÈÀè¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËATM¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä³°²ßÍÂ¶â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê40ºÐ½÷À¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦Àµ¼Ò°÷¡Ë¡¢¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¡Ê45ºÐ½÷À¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÇÉ¸¯/·ÀÌó¼Ò°÷¡Ë¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À»þ¤Î¶ä¹Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê46ºÐÃËÀ¡¦ÆàÎÉ¸©¡¦Àµ¼Ò°÷¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç¼ê¶ä¹Ô¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¡Ê43ºÐÃËÀ¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦Àµ¼Ò°÷¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤·ATM¤¬¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê46ºÐ½÷À¡¦ÂçºåÉÜ¡¦¼«±Ä¶È¡Ë¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ê41ºÐ½÷À¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦Àµ¼Ò°÷¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ï¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ç¡¢2024Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç1600Ëü¸ýºÂ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎATMÌó10ËüÂæ¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍøÌÌ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Û¤«¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤ä³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ò¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NISA¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Ë³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹³ÚÅ··ÐºÑ·÷¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤¿¤Þ¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç»Ä³Û¤Î³ÎÇ§¤¬¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇµÄ¢¤Î¤¿¤á¤ËÅ¹ÊÞ¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×¡Ê43ºÐ½÷À¡¦µÜ¾ë¸©¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¤¿¤á¡×¡Ê40ºÐ½÷À¡¦¼¢²ì¸©¡¦Àµ¼Ò°÷¡Ë¡¢¡Ö¶âÍø¤¬ÎÉ¤¤¡¢Â¾¹Ô¤Ø¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¡×¡Ê41ºÐ½÷À¡¦ÂçºåÉÜ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Ï¡¢Í¹ÊØ¶É¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢Á´¹ñ¤ËÌó3Ëü1200Âæ¤ÎATM¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Ç¤Î¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Áë¸ý¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÄÌÄ¢µÄ¢¤ä°ú½Ð¤·¡¢¿¶¹þ¤Ê¤É¤ò¼ê·Ú¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°¿È¤ÎÍ¹ÊØÃù¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÍ¹ÊØ¶É¤ÎATM¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê45ºÐ½÷À¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÇÉ¸¯/·ÀÌó¼Ò°÷¡Ë¡¢¡Ö¸øÅª¤Ê¸ýºÂ¤È¤·¤Æ¤è¤¯»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê42ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦¼«±Ä¶È¡Ë¡¢¡ÖµÄ¢¤Ç¤¤Æ¡¢°ú½Ð¤·¤¬´ðËÜÌµÎÁ¤À¤«¤é¡×¡Ê41ºÐÃËÀ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦Ìµ¿¦¡Ë¡¢¡Ö²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿®Íê¡¦¿®ÍÑ¤Ï°ìÈÖ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê48ºÐ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤Ï¡¢²èÁü¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Âè3°Ì¡§»°°æ½»Í§¶ä¹ÔÂè3°Ì¤ÏÆ±Î¨¤Ç¡Ö»°É©UFJ¶ä¹Ô¡×¤È¡Ö»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¡§»°É©UFJ¶ä¹ÔÆ±¤¸¤¯Âè3°Ì¤Î»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ï¡¢»°É©Åìµþ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÈUFJ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Ë421¡¢³¤³°¤Ë104¤ÎËÜ»ÙÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë1800Âæ°Ê¾å¤ÎATM¤Î¤Û¤«¥³¥ó¥Ó¥ËATM¤È¤ÎÄó·È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MUFG¥«¡¼¥É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤Û¤«¡¢³°²ßÍÂ¶â¤äÅê»ñ¿®Â÷¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2°Ì¡§³ÚÅ·¶ä¹ÔÂè2°Ì¤Ï¡¢1°Ì¤È¤ï¤º¤«1É¼º¹¤Ç¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Âè1°Ì¡§¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹ÔÂè1°Ì¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡×¤Ç¤·¤¿¡£
