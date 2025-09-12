AIÈÇ¥À¡¼¥¦¥£¥ó¾ÞÃÂÀ¸¡ª AI¤Ç¥ß¥¹¤·¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È
¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹
AI¤Î¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿Í´Ö¤â¤«¤é¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯AI¥À¡¼¥¦¥£¥ó¾Þ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï9¿Í¡Ê¡©¡Ë¡£º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊAI¥±¡¼¥¹¡Ä¡£
1. Replit¤Î¥±¡¼¥¹¡§
AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤äWeb¥µ¥¤¥È¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Replit¡£¤³¤³¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«¼Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÍÑ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÁ´¾Ã¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Âç¥Ý¥«¤ò¤ä¤é¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£
2. Taco Bell¤Î¥±¡¼¥¹¡§
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¿¥³¥¹¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥óTaco Bell¡£500Å¹ÊÞ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤ËAI¥ª¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤¬Âç¼ºÇÔ¤ÇÃíÊ¸¤¬¥«¥ª¥¹¤Ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢1Ëü8000ÇÕ¤â¤Î¿å¤¬¸íÃíÊ¸¤µ¤ì¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤ÏÆ³Æþ¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¸ø¼°¤¬The Wall Street Journal»æ¤Î¼èºà¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. Microsoft¤Î¥±¡¼¥¹¡§
Microsoft¤¬9000¿Í¤ò¥ê¥¹¥È¥é¤òÈ¯É½¡£AI¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥È¥é¤È¸«¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËXbox¤ÎÃæ¤Î¥¨¥é¤¤¿Í¤¬¡ÖChatGPT¤äCopilot¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤äºÆ½¢¿¦¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤â¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·±ê¾å¡£
Í¥¾¡¤Ï1·î¤«¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¤Ç·èÄê¡£È¯É½¤Ï2·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
