µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤ª¶â¤òÆ¨¤¹²á¤´¤·Êý3Áª
»þ¤Ë¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹µÙÆü¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡Ö²¿¤â¤»¤º¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÙÆü¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÈò¤±¤¿¤¤¡È¤ª¶â¤òÆ¨¤¹²á¤´¤·Êý¡É¤È¡¢¤½¤Î²þÁ±Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢YouTube¤Ë¤Ï¤ª¶â¤äÀÇ¶â¤ÎÃÎ¼±¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥è¥¬¡¢Éû¶È¡¢±Ñ¸ì¡¢ÎÁÍý¤Ê¤É¡¢Í±×¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÍÑ¤Î»ÅÊý¼¡Âè¤Ç³Ø¤Ó¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¤¿¤ÀÎ®¤·¸«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö³Ø¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¡×¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤â»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖµÙÆü¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤ê¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡ÖµÙÆü¡á¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²á¤´¤¹Æü¡×¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë
½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿Þ½ñ´Û¤ä½ñÀÒ¤Ç¤µ¤é¤ËÄ´¤Ù¤ë
Æ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ´¤Ù¤â¤Î¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃÎ¼±¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»þ´Ö¤Ë¶èÀÚ¤ê¤òÀß¤±¤ë
¡Ö¸áÁ°¤Ï³°½Ð¡¢¸á¸å¤ÏÆ°²è³Ø½¬¡×¤È¶èÀÚ¤ë¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¡¢¤À¤é¤À¤é»ëÄ°¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤¿»ëÄ°¡Ü¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ü»þ´Ö´ÉÍý¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æ°²è»ëÄ°¤â¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þ´Ö¡×¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿©»ö¤ä¥«¥Õ¥§Âå¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤Ä¤¤¤Ç½ÐÈñ¡×¤â½Å¤Ê¤ê¡¢µ¢Âð¤·¤ÆºâÉÛ¤ò¸«¤Æ¡Öº£Æü¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÄÌ¤¤¤¬½¬´·²½¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÅ¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È»ÄÇ°¤Ê¾ÃÈñ¹ÔÆ°¡É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¿·Á¯¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËè½µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¡Á2¥«·î¤Ë1²ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤¿¤À¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹Ô¤¯¡×¤«¤é¡Ö·×²èÅª¤Ë³Ú¤·¤à¡×¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¤ª¶â¤â»þ´Ö¤âÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤ëµÙÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÎÁÝ½ü¤ä°áÉþ¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¡£¿È¤Î²ó¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤ËÃ£À®´¶¤È½¼¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÆü¤ò´Ý¤´¤ÈÍ½Äê¤ÇËä¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µÙÆü¤³¤½¾¯¤·¤À¤±Ááµ¯¤¤·¤Æ¶á½ê¤ò»¶Êâ¤·¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢¸á¸å¤Ï¼ñÌ£¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢µÙÍÜ¤È½¼¼Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¼ñÌ£¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»þ´Ö¤Ï¡¢¿´¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖµÙÆü¤òÍ°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤À¤é¤À¤éÆ°²è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¡ÖÌµ·×²è¤ÊµÙÆü¡×¤½¤ó¤Ê²á¤´¤·Êý¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î·×²èÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»þ´Ö¤Î¼Á¤â¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©É×¼¡Âè¤Ç¡¢µÙÆü¤Ï¿´¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¶â¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤ò¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²á¤´¤·Êý¡É¤È¤Ê¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÈò¤±¤¿¤¤¡È¤ª¶â¤òÆ¨¤¹²á¤´¤·Êý¡É¤È¡¢¤½¤Î²þÁ±Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤òÆ¨¤¹²á¤´¤·Êý1¡§¤À¤é¤À¤é¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¦Æ°²è»ëÄ°¤Ç°ìÆü¤¬½ª¤ï¤ëµÙÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤YouTube¤äSNS¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥µ¥¤¥È¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍ¼Êý¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Æ°²è¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ï¸ä³ÚÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È±ä¡¹¤È¸«Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢YouTube¤Ë¤Ï¤ª¶â¤äÀÇ¶â¤ÎÃÎ¼±¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥è¥¬¡¢Éû¶È¡¢±Ñ¸ì¡¢ÎÁÍý¤Ê¤É¡¢Í±×¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÍÑ¤Î»ÅÊý¼¡Âè¤Ç³Ø¤Ó¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¤¿¤ÀÎ®¤·¸«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö³Ø¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¡×¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤â»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖµÙÆü¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤ê¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡ÖµÙÆü¡á¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²á¤´¤¹Æü¡×¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²þÁ±ºö¤Ã¤Æ¡©¤É¤¦¤»Æ°²è¤ò´Ñ¤ë¤Ê¤é¡ÖÌÜÅª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Æ°²è»ëÄ°¤Ï¡È¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡É¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡È¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡É¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë
½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿Þ½ñ´Û¤ä½ñÀÒ¤Ç¤µ¤é¤ËÄ´¤Ù¤ë
Æ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ´¤Ù¤â¤Î¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃÎ¼±¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»þ´Ö¤Ë¶èÀÚ¤ê¤òÀß¤±¤ë
¡Ö¸áÁ°¤Ï³°½Ð¡¢¸á¸å¤ÏÆ°²è³Ø½¬¡×¤È¶èÀÚ¤ë¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¡¢¤À¤é¤À¤é»ëÄ°¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤¿»ëÄ°¡Ü¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ü»þ´Ö´ÉÍý¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æ°²è»ëÄ°¤â¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þ´Ö¡×¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤òÆ¨¤¹²á¤´¤·Êý2¡§¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ø¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡È¤ª¶â¤òÆ¨¤¹¡ÉÅµ·¿Åª¤Ê¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ï¡¢¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë»Å³Ý¤±¤¬¿ï½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢±ó½Ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ·¤ó¤Àµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡È¤ª¼ê·Ú¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¶õ´Ö¡É¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÌÜÅª¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¥»¡¼¥ëÉÊ¤ä¿·ºî¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤Ä¤¤ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Íî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿©»ö¤ä¥«¥Õ¥§Âå¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤Ä¤¤¤Ç½ÐÈñ¡×¤â½Å¤Ê¤ê¡¢µ¢Âð¤·¤ÆºâÉÛ¤ò¸«¤Æ¡Öº£Æü¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÄÌ¤¤¤¬½¬´·²½¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÅ¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È»ÄÇ°¤Ê¾ÃÈñ¹ÔÆ°¡É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²þÁ±ºö¤Ã¤Æ¡©Çã¤¤Êª¤Ë½Ð³Ý¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¡×¤ò¥á¥â¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÙÆü¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¡ÖÇã¤¤Êª¡×¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£»¶Êâ¤äÈþ½Ñ´Û½ä¤ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¤ÎÆÉ½ñ¡¢²È¤ÎÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤È¤â½¼¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²á¤´¤·Êý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¿·Á¯¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËè½µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¡Á2¥«·î¤Ë1²ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤¿¤À¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹Ô¤¯¡×¤«¤é¡Ö·×²èÅª¤Ë³Ú¤·¤à¡×¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¤ª¶â¤â»þ´Ö¤âÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤ëµÙÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤òÆ¨¤¹²á¤´¤·Êý3¡§µÙ¤ß¤ÎÆü¤³¤½¡Ö²¿¤â·×²è¤·¤Ê¤¤¡×¤ÏNGÊ¿Æü¤ÎÈè¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖµÙÆü¤ÏÆÃ¤ËÍ½Äê¤Ê¤·¡×¤È²á¤´¤¹¤È¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¤ªÃë¶á¤¯¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³°½Ð¤·¤ÆÍ¾·×¤Ê½ÐÈñ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬Û£Ëæ¤À¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð¤ª¶â¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
²þÁ±ºö¤Ã¤Æ¡©¤½¤ó¤ÊµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê·×²è¡×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µÙÆü¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÎÁÝ½ü¤ä°áÉþ¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¡£¿È¤Î²ó¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤ËÃ£À®´¶¤È½¼¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÆü¤ò´Ý¤´¤ÈÍ½Äê¤ÇËä¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µÙÆü¤³¤½¾¯¤·¤À¤±Ááµ¯¤¤·¤Æ¶á½ê¤ò»¶Êâ¤·¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¡¢¸á¸å¤Ï¼ñÌ£¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢µÙÍÜ¤È½¼¼Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¼ñÌ£¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»þ´Ö¤Ï¡¢¿´¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖµÙÆü¤òÍ°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤áµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ä¾Íè¤Î°Â¿´´¶¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤À¤é¤À¤éÆ°²è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¡ÖÌµ·×²è¤ÊµÙÆü¡×¤½¤ó¤Ê²á¤´¤·Êý¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î·×²èÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»þ´Ö¤Î¼Á¤â¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©É×¼¡Âè¤Ç¡¢µÙÆü¤Ï¿´¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¶â¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤ò¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²á¤´¤·Êý¡É¤È¤Ê¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)