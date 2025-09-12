¡ÖÎòÂåiPhone¡×¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Êµ¡¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖiPhone15¡×¡¢ÀìÌç²È¤âÇ¼ÆÀ¤Î1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î21Æü¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢iPhone¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÎòÂåiPhone¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Êµ¡¼ï¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖAll About¡×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¬¥¤¥É¤Î¤Ð¤ó¤«¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
iPhone 15¤Ï¡¢USB-CÂÐ±þ¤ä¿Ê²½¤·¤¿¥«¥á¥éÀÇ½¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤«¤é»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¿·¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖUSB-C¤¬ÊØÍø¤ÇÁª¤ó¤À¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤¬¥¥ì¥¤¤Ë»£¤ì¤ë¤Î¤¬·è¤á¼ê¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone SE¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÊÒ¼êÁàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥óÅëºÜ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤ÁØ¤«¤é¤â¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤¬¹¥¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡ÖÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¤Ð¤ó¤«¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
1°Ì¤ÎiPhoneSE¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢3°Ì¤Ë¤ÏiPhone8¡¢7°Ì¤Ë¤ÏiPhoneSE2¡¦iPhoneSE3¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¤Þ¤¿¡¢¹âµ¡Ç½¤Ê¡ÖPro¡×¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢Âç²èÌÌ¤Î¡ÖMax¡×¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Áí¤¸¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤ÎÁàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÉ®¼Ô¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Áàºî¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Íî²¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÌÌ¾åÉô¤Î¤Û¤¦¤Ë»Ø¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç²èÌÌ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆ°²è¤ä½ñÀÒ¤Ê¤É¤âÂç¤¤¤²èÌÌ¤Î¤Û¤¦¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏiPad mini¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢iPhone¤Ëµá¤á¤ëµ¡Ç½¤ÈÌò³ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÀ³¤ßÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î²òÀâ¼Ô¡§¤Ð¤ó¤«
·î´Ö50ËüPV¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¥Ö¥í¥°¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥í¥¬¡¼¡£iPhone¡¦Mac¡¦Evernote¤Ê¤É¡¢IT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤¯ÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¶È¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
