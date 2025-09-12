DeNA¡¢Ìî¼êÅÐÈÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ËÌÂ¼Âó¸Ê¤«¤é1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡ª»°±º´ÆÆÄ¡ÖÁê¼ê¤Ë¤âÁê¼ê¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ü ¥ä¥¯¥ë¥È 2 ¡Ý 10 DeNA ¡û
¡ã22²óÀï¡¦¿ÀµÜ¡ä
¡¡DeNA¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬12Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¸å¡¢9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎËÌÂ¼Âó¸Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤¬8ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÌî¼ê¡¦ËÌÂ¼¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤½¤ÎËÌÂ¼¤ËÂÐ¤·¡¢DeNAÂÇÀþ¤Ï²ÜÌ¾Ã£É×¤Îµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤¦¤Á¤Ç¹¶·â¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê1ÅÀ¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¤âÁê¼ê¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ï¤¦¤Á¤Î¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤Ç¤¤ë»ö¤ò¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡á¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÂçÀô·òÅÍ¡Ë