¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÅÄÍÓ¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¡Ê¶âÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃåÊª¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄ¹ºê¥í¥±¤Ç¤â¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î9³ä¤¬ÃåÊª´Ø·¸¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÂçÀµ»þÂå¤«¤é¾¼ÏÂ¤Î½é´ü¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯ÃåÊª¤¬¹¥¤¤È¸À¤¤¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï¡ÖÂÓ¤¬70¡£ÃåÊª¤¬60¤Á¤ç¤¤¡×¤â¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃåÊª¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼ËÜ¤ò2023Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÎÃåÊª»Ñ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¡ÖÍÎÉþ¤Î±äÄ¹¤È¹Í¤¨¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡£¤È¤Æ¤â¼«Í³¤Ê°áÉþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÂÍÎÀÞÃï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤¤¡¢ÃåÊª¤Ë·¤¤ä¥Ö¡¼¥Ä¡¢¼êÂÞ¤Ê¤É¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£