£Ä£å£Î£Á¡¡ÂÇÀþÇúÈ¯¤Ç£²°Ìµð¿Í¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¡¡¥¸¥ã¥¯¥½¥óÍèÆü½é¤Î£²·å¾¡Íø
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£²¡Ý£±£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£²·å°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç²÷¾¡¡£¤³¤ÎÆü¤Ë»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿£²°Ì¡¦µð¿Í¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì²ó¤Ë£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÅû¹á¤Î»Íµå¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¡¢º´Ìî¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤È¤·¡¢¾¾Èø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£»°²ó¤Ë¤âÅû¹á¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¡¢º´Ìî¤Î£³Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤â¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢£·²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÍèÆü½é¤Î£²·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ëº£µ¨£±£°¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Î£²·å¾¡Íø¤Ï¡¢£±£·Ç¯¤Î¥¦¥£¡¼¥é¥ó¥É¡¢£²£³Ç¯¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ËÂ³¤µåÃÄ»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¡£