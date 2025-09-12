¿à»Ò»ÔµÄ£²¿Í¡¢À¯ÎÑ¿³¤«¤é¼ÕºáÊ¸¤Î·ÇºÜ¤ò´«¹ð¤µ¤ì¤ë¡¡¸Ä¿Í¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢¡ÖµÄ²ñ¤ÎÉÊ°Ì¤ÈÌ¾ÍÀ¤òÂ»¤Í¤¿¡×
¡¡¿à»Ò»ÔµÄ£²¿Í¤¬µÄ°÷¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»ÔÌ±¤Ë¶âÉÊ¤òÅÏ¤¹¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±»ÔµÄ²ñµÄ°÷À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ï£±£²Æü¡¢º´Æ£·Ã»Ò»á¡ÊÌµ²ñÇÉ¡Ë¤ÈÉþÉôÀ¿»á¡Ê»ÔÀ¯¥¯¥é¥Ö¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ¯¼£ÎÑÍý´ð½à¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬»ý¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÉÊ°Ì¤ÈÌ¾ÍÀ¤òÂ»¤Í¤¿¡×¤È¤·¤Æ¼ÕºáÊ¸¤ò£±¥«·î°Ê¾å¡¢¼«¤é¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ê£È£Ð¡Ë¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¤¿¡£À¯ÎÑ¿³¤Ï¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤Ï¡Ö¿³ºº¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ´ºº¤»¤º¡¢ËÜ¿Í¤ËÊÛÌÀ¤Îµ¡²ñ¤âÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ìÊýÅª¤Ë¡È¸·È³¡É¤ò²¼¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´Æ£»á¤Ï¼«¤é¤Î¸å±ç²ñ¤Î¼çºÅ¤Ç£²£°£²£²¡¢£²£³Ç¯¤Ëº©¿Æ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¸øÁªË¡¤Ç¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Ø¤Î´óÉÕ¹Ô°Ù¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢·×£±£°£°¿Í°Ê¾å¤Ë²ñÈñ¤ò¾å²ó¤ë°û¿©¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ëº©¿Æ²ñÈñ¤ò´Þ¤á¤Æ£²Ç¯´Ö¤Ç·×Ìó£´£°Ëü±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉþÉô»á¤Ï¼«¤é¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÃÄÂÎ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä²Û»Ò¤Ê¤É¤òÊ£¿ô²óÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¹â¹»À¸¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¼«¤é¤òÂåÉ½¼Ô¤Èµ¶¤Ã¤ÆÆ±»Ô¤Ë¸å±ç¿½ÀÁ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ï£²¿Í¤Î·ùµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Î¤¿¤ë»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¤¡£¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÀ¯ÎÑ¿³¤Ï¡ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢£²¿Í¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç£²¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤È¼Õºá¤òµá¤á¡¢¡Ö¿à»Ò»ÔµÄ²ñ¤ÎÉÊ°Ì¤ÈÌ¾ÍÀ¤òÂ»¤Í¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¤¿¼Õºá¤ò¸Ä¿Í¤Î£È£Ð¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò´«¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÆ±Æü¡¢Æ÷ºä¡Ê¤µ¤®¤µ¤«¡ËÍ´ÆóµÄÄ¹¤òË¬¤ì¡¢¼ÕºáÊ¸·ÇºÜ¤ò¾µÂú¡£º´Æ£»á¤Ï¼èºà¤ËÅú¤¨¤º¡¢ÉþÉô»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£ÎÑÍý¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Çµ¿ÏÇ¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£Æ÷ºäµÄÄ¹¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
