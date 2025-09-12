µþÅÔ¡¢¼¹Ç°¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¾¡¤ÁÅÀ£±¡¡£Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ç¥¯¥é¥Ö½é¤È¤Ê¤ë£±£°»î¹çÏ¢Â³Éé¤±¤Ê¤·
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¡£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£¹Àá¡¡¹Åç£±¡½£±µþÅÔ¡Ê£±£²Æü¡¦£Å¥Ô¡¼¥¹¡Ë
¡¡£Ê£±¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤Ï¡¢¹ÅçÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥¯¥é¥Ö¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£±£°»î¹çÏ¢Â³ÌµÇÔ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¡¢¹Åç¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¡¢¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤â´ó¤»ÀÚ¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¡£ÌÔ¹¶¤òÁ´°÷¤Ç¤·¤Î¤®¡¢£°¡½£°¤Ç¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾£±£¸Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£Á°È¾¤è¤êÁê¼ê¿ØÆâ¤Ø¹¶¤á¹þ¤à¾ìÌÌ¤ÏÁý¤¨¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¡¢¼«¿Ø¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±£´£³Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Æ£×¥Þ¥ë¥³¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é£Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¸å¤â¶¯ÅÙ¹â¤¯Àï¤¤È´¤¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Çµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ£±¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£