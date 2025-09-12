±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¸¶ºîËÜ¡¢6½µÏ¢Â³1°Ì¡¦2°ÌÆÈÀê¡¡¾®Àâ¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤â½é¤ÎTOP5Æþ¤ê
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¸¶ºîËÜ¡¢¡Ø¹ñÊõ ¾å ÀÄ½ÕÊÓ¡Ù¤È¡Ø¹ñÊõ ²¼ ²ÖÆ»ÊÓ¡Ù¤¬¡¢12ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖÊ¸¸Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢6½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î4°Ì¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¸¶ºîËÜ¡¡6½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê
ºÇ¿·¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖÊ¸¸Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µÈÅÄ½¤°ì¤µ¤ó¤Î¡Ø¹ñÊõ ¾å ÀÄ½ÕÊÓ¡Ù¤¬¡¢½µ´ÖÇä¤ê¾å¤²3.6ËüÉô¡Ê36,185Éô¡Ë¤Ç6½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÎßÀÑÇä¤ê¾å¤²¤Ï60.4ËüÉô¡Ê604,308Éô¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¹ñÊõ ²¼ ²ÖÆ»ÊÓ¡Ù¤â½µ´ÖÇä¤ê¾å¤²3.2ËüÉô¡Ê32,085Éô¡Ë¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢ÎßÀÑÇä¤ê¾å¤²¤Ï52.3ËüÉô¡Ê522,744Éô¡Ë¤òµÏ¿¡£¾å²¼´¬¤ò¹ç·×¤·¤¿ÎßÀÑÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢112.7ËüÉô¡Ê1,127,052Éô¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖÊ¸¸Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢8/11ÉÕ¤Ç¡Ø¹ñÊõ ¾å ÀÄ½ÕÊÓ¡Ù¤¬1°Ì¡¢¡Ø¹ñÊõ ²¼ ²ÖÆ»ÊÓ¡Ù¤¬2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ºÇ¿·9/15ÉÕ¤Þ¤Ç¡¢6½µÏ¢Â³¤Ç¥·¥ê¡¼¥º2ºîÉÊ¤¬1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Î¸¶ºîËÜ¡¡½é¤ÎTOP5Æþ¤ê
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖÊ¸¸Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Î4°Ì¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢µÓËÜ¤â¼ê³Ý¤±¤¿ÀîÂ¼¸µµ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¤é½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬¡¢½µ´ÖÇä¤ê¾å¤²1.4ËüÉô¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
±Ç²è¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Æ±Ì¾¥²¡¼¥à¤òÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Î¥Ù¥é¥¤¥º¤µ¤ì¡¢7·î9Æü¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÁ°¡¹½µ9/1ÉÕ¤Î10°Ì¡¢Á°½µ9/8ÉÕ¤Î9°Ì¤È½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¤¢¤²¡¢ËÜºî½é¤ÎTOP5Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/9/15ÉÕ¡Ë