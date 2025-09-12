Ä®ÅÄ¡¦¹õÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¼è¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡×¡¡²£ÉÍFC¤È¥É¥í¡¼
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¡¡Ä®ÅÄ1¡½1²£ÉÍFC¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍFC¤È1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿FW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡Ê34¡Ë¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÆñ¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¼è¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½1¤Î¸åÈ¾43Ê¬¡¢MFÀçÆ¬¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤òFWÁêÇÏ¤¬¥Õ¥¡¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬Áê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¡£µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎJ1ÄÌ»»100ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÃæ3Æü¤Ç¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¡¦FC¥½¥¦¥ëÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤á¤Æ19Æü´Ö¤Ç·×5»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹²áÌ©ÆüÄø¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Î¼¡Àá¤Ï23Æü¤ÎµþÅÔÀï¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏACL½é¾¡Íø¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£