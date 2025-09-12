ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ÒÍèÆü»£¤ê²¼¤í¤·¡ªÆüËÜ¿©¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤½¤Ð¡¦Æù¤¸¤ã¤¬¡¦µû¤Î¼ÑÊª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Ê35Ëç¡Ë¡Û¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥¥å¥Ã¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò
¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏÃÂê¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¡£
´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Æó¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹Éüµ¢ºî¤È¤·¤ÆÂçÃíÌÜ¤ÎºîÉÊ¤¬2025Ç¯9·î5Æü¤è¤êÆü´ÚÆ±»þÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏFOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡ª¡¡¤³¤ÎÆü´ÚÆ±»þÇÛ¿®¤òµÇ°¤·ÍèÆü¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª(¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æü¡§2025Ç¯£¸·î)
¢£½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Ö¥É¥¥É¥¡×
¡½º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¦¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¥É¥¥É¥¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡£
³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ÆüËÜ¤Ë¤â¥¦¥Ò¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¢£¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×
¡½¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ù¤ä¡ØThe 8 Show¡Á¶Ë¸Â¤Î¥Þ¥Í¡¼¥·¥ç¡¼¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¸½Âå¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§Á°ºî¤Î¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ù¤ÏÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ë¶á¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏËþÂ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¹¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÎ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀµÅýÇÉ¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÆü¾ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò±éµ»¤Ç¤âÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¥¦¥Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ÆÂ¿ºÌ¤äÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»µ¼Ô¤ä¿·¿ÍµÓËÜ²È¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë·ÝÇ½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤¤¤ï¤æ¤ëÊüÁ÷¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÎÌòÊÁ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶öÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¢¥ë¥´¥ó¡Á±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡Á¡Ù¤ÎÊóÆ»µ¼ÔÌò¤ä¡ØÎø°¦ÂÎ¼Á¡Á30ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¤ÎµÓËÜ²ÈÌò¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î·ÝÇ½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÊüÁ÷¶È³¦¤Î¿¦¶È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶¦ÄÌÅÀ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¶È³¦¤Î¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó²¾ÁÛ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¿¦¶È¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¿¦¶È¤ÎÆÃÄ§¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âº£²ó¤Ï·ÝÇ½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Î¿¦¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈºÙÉô¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤È¤ÎÀ®Ä¹¤ä´Ø·¸À¤Î¤Û¤¦¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï´¶ÀÅª¤ÇÈþ¤·¤¤±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤ä¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥·¡¼¥ó¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§»£±Æ¤Î¥á¥¤¥ó¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤¬Æ¯¤¯²Ö²°¤µ¤ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆó¿Í¤¬ºÆ²ñ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç´ÆÆÄ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¹½½øÈ×¤Î¤Û¤¦¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤È¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ç¡¢¤½¤Î¾¯¤·¤è¤½¤è¤½¤·¤¤´¶¤¸¤â¤¦¤Þ¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö!?
¡½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÀèÎ©¤Á¥É¥é¥Þ¤ò¾¯¤·ÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬ËÜÅö¤ËÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¡Ö¤ï¤¡¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡½¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤ÈÆó¿Í¤Î²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó¿Í¤ÎÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤³¤½Ì¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Á³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò²¿ÅÙ¤â½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÌòºî¤ê¤Î»öÁ°½àÈ÷¤ò·ë¹½¤·¤Æ¤«¤é¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤òÉ½¸½¤·¤Æ»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¼«Á³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤È¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡¢¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Â³¤¯¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤À¤Ã¤¿Ìòºî¤ê
¡½±éµ»¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¿¤êË×Æ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæÈ×°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¸¥§¥è¥ó¤Î´¶¾ð¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤âÇº¤ß¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤Õ¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÈà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¡¢±éµ»¤Ë¤âË×Æ¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¥¸¥§¥è¥ó¤ÎÌòÊÁ¤ÏÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¦½÷À¤Ç¤¹¤Í¡£¤´¼«¿È¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤äµÕ¤Ë»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥¸¥§¥è¥ó¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¿ÍÊª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤È°ã¤¦¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ±é¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ÎÌò¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î¥¸¥§¥è¥ó¤ËÀÜ¤¹¤ì¤ÐÀÜ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Èà½÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¼Á¤äÀ³Ê¤Ï¼Â¤Ï»ä¤Ë¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ïº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ëÁ°¸þ¤¤ÊÀ³Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¸¥§¥è¥ó¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÌòºî¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§ÉáÃÊ¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤Ï¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÌòÊÁ¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±é¤¸¤ëÌò¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¸Î¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥è¥ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µ¡¹¤Îµ¤¼Á¤äÀ³Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥¢¥É¥ê¥ÖÅª¤Ê±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
»ä¤ÎËÜÍè¤ÎÀ³Ê¤Ç¤¢¤ëÀµÄ¾¤Ç¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò±éµ»¤Ç¤â½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¤Þ¤ÀºîÉÊ¤Î´°À®ÈÇ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éº£¸å¤â¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥Þ¥¤¥Á¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌá¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£Í§Ã£¤¬Íè¤¿¤éÂç¤¤¤Æé¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡ª
¡½¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¡Ê¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡Ë¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤ª¼ò¤ÏÓÏ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¼Â¤Ï¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤¬²È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤Æé¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤òºî¤Ã¤Æ£µ¡Á£¶»þ´Ö¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤è¤¯ºî¤ë¤Î¤Ï´³¤·³Á¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º´¬¤¡£´³¤·³Á¤Î¾å¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¾è¤»¤Æ¥¯¥ë¥¯¥ë´¬¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡½ÎÁÍý¤â¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÁÍý¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÎ¤ËÎÉ¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¤¤Á¤ó¤È¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¿Æ¤¬ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ä²È»ö¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤â¸å¤Û¤ÉÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÆé¤ò°Ï¤ó¤Ç¡Á¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ØÎø°¦ÂÎ¼Á¡Á30ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡¢Í§Ã£¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡½º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¿©¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÆüËÜ¿©¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÃÏÊý¥í¥±¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¬¤ºÎäÌÍ¤òÉ¬¤º¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃÏ°è¤Î°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤òÃµ¤·¤Æ¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤È¤¤âÉ¬¤º¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞ¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È°ìÇÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÎÁÍý¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤Ï¤è¤¯¤ª¼÷»Ê¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÆù¤¸¤ã¤¬¤äÌ£Á¹½Á¡¢µû¤Î¼ÑÊª¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤ò¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½º£²ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤â¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¤ª¤½¤é¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¶á¡¹¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÆüËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤ËÍè¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ëº£²ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡§¤Þ¤º¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ï»ä¤È¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤¬°¦¤·¤¿¿Í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃíÌÜºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÆü¸åÁáÄ«¤«¤é¼èºà¥é¥Ã¥·¥å¡ª¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏÌë¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºîÉÊ¤äÌò¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¿¿Ùõ¤Ë¹Í¤¨¡¢ÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é½ª»Ï¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡ª
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¤Ï 2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£2Âç¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤ÎÏÃÂêºî¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤µ¤óPROFILE
1987Ç¯£´·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»»þÂå¤Ë±é·àÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢±éµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£2014Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ï¥ó¡¦¥´¥ó¥¸¥å 17ºÐ¤ÎÎÞ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦ÂÎ¼Á¡Á30ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ØThe 8 Show ¡Á¶Ë¸Â¤Î¥Þ¥Í¡¼¥·¥ç¡¼¡Á¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¡¢½Ð±éºî¤Ï¾ï¤ËÏÃÂê¤Ë¡£±éµ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¿®Íê´¶¤Ï·²¤òÈ´¤¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÈà½÷¤¬µã¤±¤Ð»ëÄ°¼Ô¤â°ì½ï¤Ëµã¤¯¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¡¼¡£
¢£ ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë
ÇÛ¿®¡§ 2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¢¨Ëè½µ¶âÍËÆüÇÛ¿®
½Ð±é¡§¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¡¡¤Û¤«
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§±é½Ð¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥è¥×¡¢µÓËÜ¡§¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Ò¥ç¥ó
¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù ¡ÊC¡Ë SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.
